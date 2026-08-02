کد خبر: 1372078
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس یمنی: عربستان سعودی بهای سنگینی خواهد پرداخت

یمن یک کارشناس یمنی با اشاره به احتمال گسترده‌تر شدن دایره تهدیدات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان گفت که ریاض در صورت تداوم سیاست‌های تجاوز طلبانه خود بهای سنگینی خواهد پرداخت. 

جوان آنلاین: سرتیپ «مجیب شمسان» کارشناس امور نظامی و راهبردی تأکید کرد که تصمیم نیروهای مسلح یمن مبنی بر اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی، گامی سرنوشت‌ساز پس از پایان یافتن فرصت‌های صلح است.

وی به شبکه المسیره گفت که نظام سعودی به دلیل تداوم سیاست‌هایش بهای سنگینی خواهد پرداخت؛ چرا که یمن در صورت ادامه تجاوز و محاصره، گزینه‌های تشدید تنش گسترده‌تری در اختیار دارد.

شمسان افزود که موفقیت گام کنونی غیر منتظره نبوده است؛ زیرا مبتنی بر سوابق عملی بود که ثابت کرد هشدارهای صنعا تنها مواضع رسانه‌ای نیست، بلکه بر پایه عملیات‌های نظامی موفقی است که توانایی خود را در تحمیل واقعیت‌های میدانی و مقابله با قدرتمندترین ناوگان‌های دریایی به اثبات رسانده است.

وی تأکید کرد که ناچار شدن کشتی‌های سعودی به دور زدن از مسیرهای طولانیِ پیرامون قاره آفریقا، زمان لازم برای رسیدن به بازارهای آسیایی را چند برابر می‌کند؛ به طوری که سفرهایی که بین ۲۰ تا ۲۴ روز طول می‌کشید، اکنون ممکن است به ۵۰ روز یا بیشتر برسد که با افزایش چشمگیر مسافت، مخاطرات و هزینه‌های عملیاتی همراه است.

این تحلیلگر مسائل راهبردی با اشاره به اینکه نظام سعودی به سمت خسارات اقتصادی سنگین حرکت می‌کند، خاطرنشان کرد که ریاض دارای ناوگان دریایی عظیمی شامل حدود ۱۰۹ نفتکش متعلق به شرکت‌های «آرامکو» و «بحری» است که در کنار صدها کشتی دیگرِ حامل کالا و کانتینر، مجموع ناوگان دریایی عربستان را به حدود ۴۳۳ کشتی می‌رساند؛ امری که تداوم محاصره دریایی را به باری فزاینده بر اقتصاد عربستان تبدیل می‌کند.

وی تأکید کرد که تنگه باب‌المندب همچنان به روی همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های سعودی باز است و تصمیم یمن دقیقاً تعیین شده و کشتیرانی بین‌المللی را هدف قرار نمی‌دهد.

شمسان گفت که عربستان امروز سعی دارد تجربه آمریکا را بازتولید کند و اقدامات یمن را به عنوان تهدیدی برای کشتیرانی جهانی جلوه دهد، اما صنعا عملاً ثابت کرده است که اهداف بسیار دقیقی را با تکیه بر توانمندی‌های اطلاعاتی بالا و توان نظامیِ قادر به اجرای وعده‌های خود، مورد حمله قرار می‌دهد.

شمسان به تجربه ائتلاف دریایی آمریکا علیه یمن اشاره کرده و گفت که واشنگتن در ابتدا از مشارکت ۴۰ کشور سخن گفت، اما این تعداد به ۲۰ کشور کاهش یافت و بعداً آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اعتراف کردند که در برابر نیروهای مسلح یمن تنها مانده‌اند. وی معتقد است عربستان امروز امکانات دریایی لازم برای تکرار چنین ماجراجویی‌ای را ندارد، زیرا توانمندی‌های دریایی‌اش با آمریکا و کشورهای اروپایی قابل مقایسه نیست.

شمسان با اشاره به اینکه بانک اهداف یمن شامل اهداف حیاتی و حساسی است که هدف قرار دادن آن‌ها هزینه‌های نظام سعودی را چند برابر می‌کند، یادآوری کرد که ضربات پیشین به تأسیسات آرامکو در جیزان و پیام‌های بازدارنده‌ای که به ینبع و خط لوله «شرق-غرب» رسید، تنها نمونه‌های اولیه بود و اهداف حساس‌تر همچنان در دسترس هستند.

وی تأکید کرد که صنعا ممکن است در آینده گام‌های پیشرفته‌تری در اعمال محاصره بردارد و مبادی جایگزین صادرات نفت را هدف قرار دهد.

این کارشناس امور نظامی و راهبردی، سرتیپ «مجیب شمسان»، تأکید کرد که نظام سعودی امروز فاقد ابزارهای تأثیرگذاری و فشار است؛ در حالی که صنعا همچنان ابتکار عمل را در دست دارد و گزینه‌های متعددی برای تحمیل واقعیت‌های جدید در اختیار دارد و این واقعیت صنعا را به تأثیرگذارترین طرف در مسیر رویارویی کنونی تبدیل کرده است.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، جنگ یمن
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

اربعین مصداق قدرت نرم است

خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

جنگ روانی تنگه‌ها!

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

هر شبش شب قدر بود

الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود

کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند

تضعیف پلیس، فروپاشی همه‌چیز

یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز

جان شیران و سگان از هم جداست 

شروع فصل حرص و جوش! 

فراز فاطمی: تاج قول داد هرکاری از دستش برمی آید برای چادرملو انجام دهد

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

خون شهید خلبان کاظمی میثاق دوباره مردان آسمانی این سرزمین برای جان‌نثاری در راه وطن است

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

پیام راهبردی حمله ایران به اردن 

دلتنگی نکرد و در مسیر جهاد تا شهادت ماند 

تنبیه متجاوز عملیاتی شد

سهمیه بنزین باید ملی شود

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

قرعه‌کشی در سایه پرسش‌های بی‌پاسخ 

ترامپ دوباره به پشت میانجی‌ها خزید

گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و پاکستان

اشتباهاتی که شیرینی سفر اربعین را کم می‌کند

ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان علیه عراق را محکوم کرد

جزئیات برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران

جزئیات حمله موشکی بامداد پنجشنبه آمریکا به شهرستان بوشهر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲
پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱
فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد
تغییر رویه دشمن در ترور از شیخ فضل‌الله تا مصباح یزدی
خرید قسطی اولش خنده و آخرش گریه است!
فوتبال و آن «بالا»!
راهبرد غافلگیری با نسل جدید پهپاد‌ها
جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 
یهودی‌ها در ادبیات داستانی اروپا؛ از شکسپیر تا دیکنز
گفت‌وگو با خواهر یکی از شهدای جنگ رمضان/ خواهرم فرمانده جهادی و اهل خدمت بی‌منت بود 
جزئیات شکنجه‌هایم فراتر از آن است که در بیان بگنجد!
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار