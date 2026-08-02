جوان آنلاین: در پی اجرای معادلات یمن تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» علیه عربستان سعودی و در حالی که ریاض به دنبال راهی برای جلوگیری از وحشت رویارویی مستقیم است، گزارشها و اعترافات منابع غربی و صهیونیستی نشان میدهد که دریای سرخ به عرصهای برای ترسیم مجدد قوانین بازدارندگی تبدیل شده است.
به گزارش المسیره، آمریکا پیشنهاد عربستان برای تشکیل ائتلاف دریایی در دریای سرخ را رد کرده و اروپاییها هم ناتوان از تشکیل چنین ائتلافی هستند. علاوه بر آن، صهیونیستها اذعان میکنند که چنین ائتلافی اساساً مرده به دنیا آمده و قادر به شکستن محاصره دریایی تحمیل شده توسط یمن یا محافظت از اهدافی که اکنون در برد موشکها و پهپادهای یمنی هستند، نیست.
طرح از پیش شکست خورده عربستان برای تشکیل ائتلاف در دریای سرخ
مجله انگلیسی لویدز لیست در این زمینه گزارش داد که ائتلاف دریایی پیشنهادی عربستان سعودی برای تأمین امنیت دریای سرخ با چالشهای قابل توجهی روبرو است و این ائتلاف در شکل فعلی خود بیشتر یک پیام سیاسی است تا یک نیروی دریایی که قادر به تغییر واقعیت امنیتی در منطقه باشد.
این رسانه انگلیسی افزود: ائتلاف پیشنهادی عربستان در حال حاضر فاقد جزئیات حیاتی در مورد اندازه نیروهای شرکتکننده، کشتیها و تجهیزات دریایی، ساختار فرماندهی و سازوکارهای عملیاتی است و این امر سوالاتی را در مورد ظرفیت واقعی آن برای انجام مأموریتش مطرح میکند.
بر اساس این گزارش، تحلیلگران امنیتی شک دارند که کشورهای شرکتکننده از تواناییهای دریایی کافی برای کاهش قابل توجه تهدیدات یمنیها علیه کشتیرانی عربستان در دریای سرخ برخوردار باشند.
مجله لویدز لیست در ادامه گزارش خود تصریح کرد که با توجه به این وضعیت بعید است صاحبان کشتی و شرکتهای بیمه، ارزیابیهای ریسک دریایی خود را تغییر دهند یا برنامههای ترانزیت دریای سرخ خود را صرفاً بر اساس اعلام این ائتلاف بازنگری کنند.
در ادامه این گزارش آمده است که همچنین کشورهای عضو ائتلاف ممکن است منافع تجاری و کشتیهای خود را در میان اهداف بالقوه یمنیها بیابند که میتواند مأموریت نیروی پیشنهادی را به جای کاهش خطرات پیش روی ناوبری در منطقه، پیچیدهتر کند.
مخالفت آمریکا و اروپا با پیوستن به ائتلاف دریایی عربستان
در همین زمینه، وب سایت آمریکایی آکسیوس فاش کرد که خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در جلسات خود در واشنگتن نتوانست دولت ایالات متحده را متقاعد کند تا از ائتلافی که میخواهد برای مقابله با نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ تشکیل دهد، حمایت کند.
این رسانه آمریکایی تاکید کرد: بن سلمان با بیانیهای کوتاه به این شوک پاسخ داد و مدعی توانایی ریاض در مقابله با تهدیدات دریایی و موشکی یمنیها شد و ادعا کرد که «عربستان سعودی در حال حاضر نیازی به مداخله آمریکا ندارد.».
ناظران معتقدند که عربستان به دلیل ترس از درگیری مستقیم با یمنیها، به تلاش برای تشکیل این ائتلاف دریایی بینالمللی جدید متوسل شد، زیرا از توانایی آنها در تأثیرگذاری بر خطوط کشتیرانی و وارد کردن ضربات دردناک به زیرساختها و تأسیسات نفتی استراتژیک خود آگاه است.
روز جمعه، نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا و کشورهای اروپایی تمایلی به پیوستن به ائتلاف دریایی مورد درخواست عربستان سعودی ابراز نکردهاند، در حالی که تاکنون تنها ۱۴ کشور از ۵۱ کشور دعوت شده به آن پیوستهاند.
چرا طرح عربستان برای ائتلاف دریایی علیه یمن مرده به دنیا آمده است؟
مقامات غربی فاش کردند که پایتختهای اروپایی تمایلی به پیوستن به ائتلاف جدید ندارند و این نشان میدهد که وضعیت فعلی در آبهای منطقه نمیتواند پیچیدگیهای بیشتری را تحمل کند.
همچنین مقامات غربی معتقدند که مشخص نیست این ائتلاف جدید چه تفاوتی با عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ، معروف به «ASPEDIS»، که بسیاری از پایتختهای غربی آن را شکستخورده و ناتوان از ایجاد هیچ تغییری میدانند، خواهد داشت.
همچنین مراکز تحقیقاتی غربی تاکید دارند که عربستان سعودی به دنبال جلوگیری از درگیری مستقیم با نیروهای مسلح یمن است، زیرا علاوه بر ظرفیت آنها برای وارد کردن خسارات قابل توجه به زیرساختها و داراییهای نفتی استراتژیک ریاض، از توانایی آنها در ایجاد اختلال ناوبری دریایی برای عربستان آگاه است.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود کشورهای کمنفوذتر به این ائتلاف بپیوندند، که این امر به دلیل اصرار عربستان سعودی و مشوقهای مالی است که به همه کسانی که به این ابتکار عمل میپیوندند، ارائه میدهد. اما به طور کلی به نظر میرسد که این ابتکار عمل مانند بسیاری از ابتکارات پیشین که مرده به دنیا آمدند، محکوم به شکست است.
این ائتلاف یادآور طرحهای مشابه قبلی به ویژه ائتلاف آمریکا در سال ۲۰۲۳ برای شکستن محاصره دریایی یمن علیه رژیم صهیونیستی است؛ جایی که واشنگتن نتوانست یک ائتلاف بینالمللی و منطقهای برای کمک به خود در جنگ یمن در دریای سرخ تشکیل دهد و جنگ آن با یمن با خروج ناوهای هواپیمابر و کشتیهای جنگی ایالات متحده پایان یافت.
اسرائیل راهکاری برای مقابله با تهدید یمن در دریا ندارد
از سوی دیگر، سرلشکر الیزر ماروم، فرمانده بازنشسته نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آن، به شکست در جنگ یمن اذعان کرد و گفت: این شکست برای رهبری نظامی اسرائیل به یک واقعیت مسلم تبدیل شده است.
این ژنرال صهیونیست تاکید کرد: ما از آنچه در اطرافمان میگذرد آگاه هستیم و شکست دادن این افراد (یمنیها) یا پیروزی در نبرد علیه آنها بسیار دشوار است. حوثیها ناوگانهای اروپایی را در دریای سرخ مطیع خود کردهاند و آمریکاییها تمایلی به مقابله با آنها ندارند.
وی افزود: نیروهای دریایی کشورهای اروپایی به رهبری انگلیس به جایی رسیدند که قادر به مقابله با یمنیها نیستند. همچنین در شرایط کنونی، اسرائیل هم هیچ راه حلی برای مقابله با تهدید یمن در دریا ندارد.
ژنرال مذکور صهیونیست تاکید کرد که عربستان سعودی و امارات متحده عربی کاملاً در «مهار حوثیها یا محدود کردن توسعه قابلیتهای نظامی آنها، به ویژه زرادخانههای موشکی و پهپادی آنها» شکست خوردهاند و تکیه بر نیروهای (مزدور) مخالف حوثیها در یمن هرگز دلیلی برای خوشبینی نیست و اسرائیل نمیتواند به آنها تکیه کند.