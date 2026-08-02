تخلیه اجباری شهروندان در ایالت واشنگتن

جوان آنلاین: مقامات آمریکا عصر شنبه به وقت محلی اعلام کردند که آتش‌سوزی‌ در بیش از ۲۵۰ هزار هکتار جنگل در ایالت واشنگتن، باعث تخلیه گسترده و قطع برق در منطقه "اسپوکن" شده است.

طبق گزارش رویترز، "دیو آپتگرو"، کمیسر اراضی عمومی ایالت واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که حدود ۴۰۰۰ نفر در سراسر ایالت در حال مبارزه با بیش از دوازده آتش‌سوزی هستند.

فرماندار این ایالت نیز صبح شنبه به وقت محلی وضعیت اضطراری در سراسر ایالت اعلام کرد. مقامات گفتند که در این مرحله هیچگونه مرگ و میر مربوط به آتش‌سوزی گزارش نشده است.