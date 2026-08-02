تاکید نخست وزیر عراق بر جلوگیری از تجاوز به همسایگان از خاک این کشور

جوان آنلاین: الزیدی در یک جلسه اضطراری برای بررسی وضعیت امنیتی در منطقه بر تشکیل کمیته امنیتی مشترک به منظور مقابله با چالش‌های امنیتی و ایجاد سازوکارهای بازدارنده به منظور جلوگیری از هرگونه تجاوز یا تهدیدی که از خاک عراق به سمت کشورهای همسایه انجام شود، تاکید کرد.

نخست وزیر عراق به دستگاه‌های امنیتی این کشور دستور داد تا قانون را اجرا و امنیت و ثبات این کشور را تقویت و به وظیفه خود در دفاع از حاکمیت این کشور و حسن همجواری عمل کنند.

در این جلسه بر آمادگی نیروهای مسلح برای خنثی‌سازی هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه به عنوان بخشی از محیط منطقه‌ای عراق تاکید و بار دیگر بر پایبندی همیشگی این کشور به عدم اجازه برای استفاده از خاک عراق به عنوان سکو یا کریدوری برای تجاوز به کشورهای برادر و دوست به عنوان بخشی از مسئولیت‌های آن در راستای حفظ حاکمیت ملی و احترام به اصول حسن همجواری و حقوق بین‌الملل اشاره شد.

عربستان و آمریکا بامداد چهارشنبه در اقدامی مشترک، مواضع حشدالشعبی را در برخی شهرهای عراق هدف حملات خود قرار دادند که این حملات تبعات و واکنش‌های زیادی در داخل و خارج عراق داشته است.