کد خبر: 1372071
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
ورزش » ساير

رئیس فیفا با طناب ترامپ به چاه افتاد

فیفا جیانی اینفانتینو به دلیل سیاسی‌کاری‌های مداوم و همکاری مشکوک با ترامپ در آستانه اخراج از ریاست فیفا قرار دارد.

جوان آنلاین: «زمان اخراج اینفانتینو رسید»، این گزارش امروز(یکشنبه) نشریه تلگراف از تصمیم قاطع یوفا درباره رئیس فیفا بعد از طرح فروش جام جهانی است.

اینفانتینو با ارائه این طرح شکست خورده، ١۴٣ عضو از ٢١١ عضو فیفا را دشمن خود کرد.

طرح فروش حقوق تجاری جام جهانی به شرکت برادر داماد ترامپ هفته گذشته از سوی رئیس فیفا مطرح شد.

اما بلافاصله با مخالفت یوفا، کونکاکاف و AFC همراه شد.

یوفا حتی تهدید به کناره‌گیری از جام جهانی کرد تا رئیس فیفا بعد از تنها ۴ روز از ارائه آن، توقف و شکست این پروژه را اعلام کند.

جایگاه اینفانتینو وقتی به خطر افتاد که رابطه‌های مشکوک و سیاسی‌اش با ترامپ آغاز شد.

او در چندین مرتبه از سوی اعضای فیفا به خاطر اهدای جایزه من درآوردی صلح به ترامپ و بخشیدن کارت قرمز مهاجم آمریکا در ایام جام جهانی بازخواست شده بود.

نشریه تلگراف می‌نویسد که عقب‌نشینی رئیس فیفا از این طرح کافی نبود چون اعضای یوفا احساس خیانت از سوی اینفانتینو می‌کنند و می‌خواهند او استعفایش را بدهد یا مجبور به اخراجش می‌شوند.

خاویر تباس، رئیس لالیگا گفت: اینکه اینفانتینو اشتباهش را قبول کرد، خوب است اما الان وقت تغییر ریاست فیفا رسیده است.

طرح تغییر ریاست فیفا پیش‌ازاین در سال ٢٠١۶ هم رخ داد وقتی یوفا بعد از پرونده مالی تبانی میشل پلاتینی و سپ بلاتر در نهایت بلاتر را مجبور به استعفا از ریاست فیفا کرد.

جاناتان رایس، کارشناس حقوقی می‌گوید که یوفا از لحاظ قانونی اختیار تغییر ریاست فیفا را ندارد و نمی‌تواند با تصمیمش اینفانتینو را برکنار کند.

اما دیوید جکسون، دیگر کارشناس حقوقی معتقد است که یوفا به‌عنوان مهم‌ترین عضو فیفا، قدرت جابه‌جایی و تغییر رئیس فیفا با اتحاد دیگر اعضای فیفا را دارد.

نشریه گاردین می‌نویسد که اینفانتینو اکنون در بدترین زمان دوران ریاست ١٠ ساله‌اش است و با مخالفت بیش از دو سوم اعضای فیفا با خودش مواجه است که شانس او را در انتخابات دوره جدید ریاست فیفا در ماه‌های آینده بسیار کم کرده است. 

برچسب ها: فیفا ، ترامپ ، جام جهانی
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