طارمی به این بازیکن باخت

جوان آنلاین: مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی کشورمان این روزها آینده‌ای مبهم در المپیاکوس دارد در همین رابطه امروز(یکشنبه) نشریه گازتا یونان دلیل خط خوردن طارمی از لیست اروپایی را اعتماد سرمربی المپیاکوس مندیلیبار به ژوتا سیلوا مهاجم پرتغالی عنوان کرد.

طارمی جایگاه خود را به عنوان مهاجم دوم المپیاکوس از دست داده است.

مهاجم ایرانی فصل گذشته به المپیاکوس پیوست. او با وجود اینکه در اکثر بازی‌ها بازیکن اصلی نبود ولی عملکرد قابل قبولی با زدن ۱۰ گل در ۲۴ بازی به ثبت رساند.

ولی از ماه گذشته باشگاه المپیاکوس اقداماتی در زمینه خروج طارمی در لیست خود انجام داد که روز گذشته خط زدن از لیست اروپایی یکی از این اقدامات بود.

حالا نشریه یونانی می‌نویسد که دلیل خط خوردن طارمی از لیست اروپایی فنی بوده چون سرمربی المپیاکوس به دلیل عملکرد خوب ژوتا در بازی‌های دوستانه پیش‌فصل به او به جای طارمی اعتماد کرده است.

براساس گزارش نشریه گازتا، الکعبی همچنان به عنوان مهاجم اول المپیاکوس در فصل آینده عمل خواهد کرد و طارمی جایگاه خود در رقابت با ژوتا از دست داده و به همراه یارمچوک در لیست فروش قرار دارد.