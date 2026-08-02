کد خبر: 1372068
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تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مقام روس: ترامپ پیش از انتخابات به یک پیروزی‌ نیاز دارد

ترامپ دیپلمات روس گفت: ترامپ قبل از انتخابات به یک پیروزی نیاز دارد و می‌خواهد حداقل در موضوع اوکراین به نتیجه برسد.

جوان آنلاین: رودیون میروشنیک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که دولت کنونی آمریکا پیش از انتخابات انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر به یک پیروزی‌ سریع و چشمگیر نیاز دارد و به همین دلیل برای کسب چنین امتیاز انتخاباتی "از این عرصه به عرصه‌ای دیگر می‌پرد و اگر نتواند در مورد ایران به چنین پیروزی دست یابد، مایل است حداقل در حل بحران اوکراین به نتیجه مثبت رسیده باشد."

این مقام این سخنان را در واکنش به این مسئله عنوان کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه وعده داد که واشنگتن قصد دارد طی هفته‌های آینده برای ازسرگیری مذاکرات مسکو و کی‌یف تلاش کند.

این دیپلمات روس گفت: «آنها بسیاری از رویدادها، از جمله مناقشه اوکراین، مناقشه پیرامون ایران و بسیاری مسائل دیگر را از دریچه انتخابات آتی می‌نگرند. دونالد ترامپ طبیعتاً برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در انتخابات آتی به یک پیروزی‌ سریع، کوتاه‌مدت و چشمگیر نیاز دارد و بسیار مایل است بتواند چنین موفقیتی را به دست آورد. به همین دلیل از این عرصه به عرصه‌ای دیگر می‌پرد و تلاش می‌کند اگر در جنگ با ایران نشد، حداقل در خصوص اوکراین به نتیجه مثبتی دست یابد تا حد امکان امتیازیی کسب کند که به او اجازه دهد نظر رأی‌دهندگان آمریکایی را جلب کند.»

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در تاریخ سوم نوامبر سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و در آن تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا به رأی گذاشته خواهد شد.

میروشنیک در عین حال یادآور شد که واشنگتن در رابطه با مناقشه اوکراین همچنان گروگان اعمال فشارهای اتحادیه اروپا و سیاست خود است که باعث شده آمریکا در حال حاضر نتواند همکاری با اروپایی‌ها را کنار بگذارد. به عقیده وی، منطقی بود ایالات متحده خود را از مناقشه اوکراین کنار بکشد و بگوید: "ما به طرح‌های اقتصادی با روسیه علاقه‌مندیم و قصد داریم اقداماتی انجام دهیم که به سود هر دو کشور باشد" .

این دیپلمات ادامه داد: «ولی در حال حاضر اروپایی‌ها به‌شدت با این موضوع مخالفند که طرف آمریکایی برای حل مناقشه اوکراین امتیازی به روسیه بدهد. آنها تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند تا اجازه ندهند ایالات متحده از چارچوب مشارکت در مناقشه اوکراین خارج شده و با روسیه تعاملی داشته باشد و می‌کوشند آمریکا را در همین وضعیت نگه دارند. به همین دلیل آمریکایی‌ها در موضوع اوکراین گروگان فشار کشورهای اروپایی و نه می‌توانند به‌طور کامل از شرکای خود صرف‌نظر کنند و نه قادرند برای حل‌وفصل اوضاع اوکراین سیاست کلی در قبال روسیه را به‌طور اساسی تغییر دهند.»

وعده روبیو برای ازسرگیری مذاکرات روسیه و اوکراین طی چند هفته آینده

وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن در چند هفته آینده تلاش‌هایی انجام خواهد داد تا مشخص شود آیا می‌تواند مذاکرات روسیه و اوکراین را از سر گرفته و به این مناقشه پایان دهد و برای نزدیک‌تر کردن مواضع مسکو و کی‌یف باید اقداماتی انجام دهد.

مارکو روبیو در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی "فاکس نیوز" تأکید کرد: «ما می‌دانیم که هر دو طرف "خطوط قرمز" نسبتاً مشخصی دارند و تا زمانی که نتوانیم این خطوط را اندکی به یکدیگر نزدیک کنیم، به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید. البته آمریکا اکنون تلاش می‌کند از طریق دیپلماسی مشخص کند طرف‌های روسی و اوکراینی چه شرایطی برای بازگشت به میز مذاکرات دارند.»

یک روز قبل نیز دونالد ترامپ در گفت‌وگو با روزنامه "فایننشال تایمز" تأیید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه او طی روزهای آینده برای نخستین‌بار به اوکراین سفر خواهند کرد. به گفته او، دولت آمریکا توجه خود را بر پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین متمرکز کرده است.

این در حالی است که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پیش‌تر در اواخر جولای تأکید کرده بود که طرف آمریکایی فعلاً از مسیر حل‌وفصل مناقشه اوکراین فاصله گرفته است. به گفته وی، واشنگتن فعلاً درگیر مسائل مربوط به درگیری نظامی با ایران است، البته تماس‌ها بین مسکو و واشنگتن درباره حل این مناقشه همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز پیش از این اعلام کرده بود که مسکو انتظار دارد پس از پایان مرحله داغ تحولات مرتبط با ایران، گفت‌وگو با آمریکا در رابطه با اوکراین ادامه یابد. 

برچسب ها: ترامپ ، روسیه ، جنگ ایران و آمریکا
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