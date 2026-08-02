هشدار عراقچی به همتای عربستانی درباره همراهی با آمریکا

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو کرد.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفتگوهای دیپلماتیک خود با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خصوص تداوم توطئه ها و اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور، تصریح کرد که هرگونه تجاوز، اقدام خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی یا مشارکت و همراهی کشورهای منطقه با پاسخ قاطع و متناسب نیروهای مسلح مقتدر ما مواجه خواهد شد و مسئولیت تمامی پیامدهای ناشی از چنین ماجراجویی‌هایی بر عهده مسببان آن خواهد بود.