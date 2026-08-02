یک روزنامه آمریکایی به نگرانی هم‌پیمانان این کشور در خصوص شکست در قبال ایران اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که هم‌پیمانان آمریکا نسبت به این موضوع که جنگ با ایران به سمت یک شکست راهبردی سوق پیدا کند نگران هستند.

بر اساس این گزارش، همپیمانان آمریکا می ترسند که ناتوانی در ایجاد تغییری پایدار در ایران، نقطه‌ ضعفی را آشکار کرده باشد که روسیه و چین از آن استقبال خواهند کرد.

در این گزارش آمده است: این هم‌پیمانان اعتراف کرده اند اهداف ترامپ از جنگ افروزی علیه ایران هنوز محقق نشده است. این در حالی است که همزمان ارتش آمریکا از کمبود ذخایر تسلیحاتی رنج می برد.

بر اساس این گزارش، آنها همچنین اذعان کرده اند که این جنگ آمریکا و اسرائیل را در یک موضع ضعیف تر قرار داده و آنها یکدیگر را مسئول این اوضاع می دانند. این در حالی است که موشک ها و پهپادها همچنان پایگاه های آمریکا را در سراسر منطقه تهدید می کند.