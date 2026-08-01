اقدامات مشترک وزارت خارجه و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی جنایات علیه ایران در دو جنگ اخیر

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امورخارجه در راستای هماهنگی و اثرگذاری بیشتر در حوزه پیگیری‌های حقوقی بین المللی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

جوان آنلاین: در این تفاهمنامه که به امضای کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه و حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه رسید، طرفین بر همکاری‌های مشترک پیرامون اقدامات حقوقی، آموزشی، کارشناسی و بهره گیری از تجارب دوجانبه تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، غریب آبادی در نشست امضای این تفاهم نامه با اشاره به بحث انجام کارشناسی برآورد خسارات توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، گفت: کارشناسی‌های صورت گرفته به عنوان مستندات جنایات صورت گرفته توسط دشمن آمریکایی – صهیونی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جلسات مشترکی با اعضای مرکز برگزار خواهد کرد تا با بررسی پرونده‌های کارشناسی، مواردی که مورد نیاز دستگاه دیپلماسی است و یا نیاز به همراهی وزارت خارجه در امور بین المللی دارد را با همکاری و همفکری طرفین مشخص نمایند.

معاون امور حقوقی و بین المللی دستگاه دیپلماسی کشورمان هم چنین با اشاره به توان تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه در بحث وکالت و کارشناسی گفت: مرکز با در اختیار داشتن وکلای بین المللی و توان کارشناسان رسمی خود می‌تواند در فعالیت‌های حقوقی بین المللی در موارد مورد نیاز همکاری مناسبی با وزارت خارجه داشته باشد و این تفاهمنامه نحوه این فعالیت‌ها را مدنظر قرار داده است.

غریب آبادی افزود: یکی از مطالبات اصلی کشور در برهه کنونی، پیگیری جنایات صورت گرفته علیه کشورمان توسط متجاوزین و در راس آن، شهادت امام شهیدمان، است که در این حوزه، همکاری‌های دوجانبه با مرکز وکلای قوه قضاییه می‌تواند این مهم را تسهیل و میسر نماید و طرفین از تجارب یکدیگر به خصوص در دعاوی بین المللی بهره‌مند شوند.

در ادامه این نشست، عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد انعقاد این تفاهمنامه گفت: پیرو تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا مبنی بر هماهنگی و تعامل حداکثری مرکز وکلای قوه قضائیه با دستگاه دیپلماسی کشور جهت پیگیری‌های حقوقی جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران و مطالبه حقوق آسیب دیدگان در دو جنگ تحمیلی اخیر، امروز این توفیق حاصل شد تا با معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان پیرامون مسائل مرتبط در این حوزه تفاهمنامه همکاری امضا کنیم تا گامی دیگر در جهت مطالبه و خونخواهی امام شهیدمان رحمه الله علیه، شهدای عزیز جنگ تحمیلی، بازماندگان و آسیب دیدگان برداشته باشیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یکی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه را «پیگیری‌های حقوقی-قضایی مرتبط با جنایات علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان دو جنگ اخیر» عنوان کرد و گفت: همکاری میان مجموعه مرکز وکلای قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تسهیل کننده و اثربخشی این پیگیری‌ها را در ابعاد بین المللی دوچندان خواهد کرد و زمینه اجرای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد پیگیری حقوقی اقدامات جنایتکاران آمریکایی و صهیونی در محاکم داخلی و بین المللی را فراهم می‌سازد.

عبدلیان پور افزود: مجموعه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با داشتن توان نخبگانی در عرصه وکالت تخصصی و بین المللی و امر کارشناسی قادر است تا در کنار وزارت امور خارجه کشورمان یاری دهنده و بازوی مشورتی و اجرایی دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین المللی باشد.

وی در این باره گفت: ما به سبب داشتن نیروی انسانی متخصص درعرصه حقوقی قادریم تا در زمینه‌هایی که معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه نیاز به وکیل و کارشناس داشته باشد، آموزش‌های تخصصی ارائه دهیم و نیروی مورد نیاز کشور در این زمینه را تامین و پرورش دهیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت این تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه برگرفته از نگاهی تخصصی در امر آموزش و بهره گیری از نیرو‌های متخصص مرکز در عرصه دیپلماسی حقوقی کشور می‌باشد که با هماهنگی‌های صورت گرفته با معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه این مهم با جدیت در دستورکار ما قرار دارد و در هر زمینه‌ای که کشور نیاز به وکیل، کارشناس و مشاور خانواده در عرصه داخلی و بین المللی داشته باشد، آماده ارائه خدمات و آموزش و تربیت نیروی متخصص هستیم.