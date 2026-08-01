تساوی ناامید کننده رئال با مورینیو/ پیروزی یونایتد برابر اتلتیکو و شکست سیتی

جوان آنلاین: تا آغاز لیگ‌های مهیج اروپایی زمان زیادی باقی نمانده است.

به گزارش ایسنا، تیم‌های بزرگ و سرشناس اروپایی خود را آماده فصل پیش رو می‌کنند و با برگزاری دیدار‌های دوستانه خود را محک می‌زنند.

رئال مادرید با هدایت ژوزه مورینیو در دیداری دوستانه به مصاف فیورنتینا رفت و به نتیجه‌ای بهتر از تساوی دو بر دو دست پیدا نکرد.

رئال در این بازی با دو گل آندریک و سیریا ستاره جوان آکادمی کاستیا پیش افتاد، اما در ادامه دو گل دریافت کرد تا این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با تساوی دو بر دو به پایان رسید.

در یکی دیگر از بازی‌های حساس منچستر یونایتد توانست با نتیجه دو بر یک اتلتیکو مادرید را شکست دهد.

در این بازی ابتدا اتلتیکو مادرید که به گل رسید، اما امبومئو توانست دو گل به ثمر رساند تا شاگردان کریک پیروز این بازی حساس شوند.

منچستر سیتی با هدایت انزو مارسکا به مصاف اینتر رفت. این بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل به پایان رسید تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود و اینتر پیروز بازی شود.

در یکی دیگر از دیدار‌های جذاب، چلسی و تاتنهام به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه دو بر یک به سود تاتنهام به پایان رسید تا آلونسو در این محک جدی ناکام بماند.