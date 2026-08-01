ادعای جدید ترامپ درباره اقتصاد ایران

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی که در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد، مدعی شد: در حال نابود کردن پول ملی ایران هستم.
به گزارش مهر، ترامپ همچنین در این پیام ادعا کرد: ایران با تورم بسیار بالایی روبهروست.
سخنان ترامپ درحالی بیان میشود که از زمان اعمال سیاستهای اشتباه ترامپ در قبال ایران، قیمت بسیاری از اقلام از جمله سوخت در آمریکا به شدت افزایش داشته است.
رئیسجمهور آمریکا همزمان تصویری از جنگنده F-۲۲ رپتور را نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.