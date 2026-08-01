حادثه برای اتوبوس زائران ایرانی در عراق

جوان آنلاین: در پی وقوع حادثه رانندگی برای یک دستگاه اتوبوس حامل زائران در خاک عراق، نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی استان کرمانشاه با استقرار در نقطه صفر مرزی، مصدومان این حادثه را تحویل گرفته و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.
به گزارش مهر، کارشناسان اورژانس بلافاصله پس از تحویل مصدومان، ضمن ارزیابی وضعیت جسمانی آنان، اقدامات اولیه درمانی و مراقبتهای ضروری را در محل انجام دادند تا شرایط لازم برای انتقال ایمن آنان به مراکز درمانی فراهم شود.
بر اساس این گزارش، مصدومان با هماهنگی مرکز ارتباطات و هدایت عملیات اورژانس و با رعایت کامل اصول ایمنی و درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان قصرشیرین و همچنین تعدادی از مراکز درمانی شهر کرمانشاه منتقل شدند.
عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان با آمادگی کامل تیمهای اورژانس پیشبیمارستانی استان کرمانشاه و همکاری نیروهای مستقر در نقطه صفر مرزی انجام شد.