نخست وزیر انگلیس: فاجعه انسانی در غزه غیرقابل توجیه است

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «اندی بورنهام»، نخست وزیر جدید انگلیس در سخنان امروز شنبه خود درباره غزه اذعان کرد: حجم فاجعه انسانی در فلسطین غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه است.

به گزارش مهر، نخست وزیر جدید انگلیس سپس ادامه داد که اقداماتی در رابطه با شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری وجود دارد که در حال بررسی آنها بوده و در زمان مناسب، در مورد آن‌ها تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد کرد.

این در حالیست که اخیرا چند کشور اروپایی تصمیم به تحریم کالا‌های تولید شده در این شهرک‌ها کرده‌اند که غیرقانونی است.