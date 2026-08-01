کد خبر: 1372037
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تظاهرات صلح در برلین؛ معترضان خواستار توقف ارسال سلاح به اوکراین شدند

1 صد‌ها نفر در برلین با وجود بارش باران، در تجمعی اعتراضی خواستار تغییر سیاست خارجی و امنیتی آلمان، توقف ارسال تسلیحات به اوکراین و حل‌وفصل دیپلماتیک بحران‌های بین‌المللی شدند.

جوان آنلاین: از تاس، صد‌ها نفر روز شنبه در نزدیکی دروازه براندنبورگ در برلین تجمع کردند تا مخالفت خود را با ادامه ارسال سلاح به اوکراین و افزایش حمایت‌های نظامی از این کشور اعلام کنند.

به گزارش ایرنا، به گزارش خبرگزاری تاس، این تجمع از سوی ائتلاف «ما بسیاریم» (Wir sind viele) سازمان‌دهی شده بود و شرکت‌کنندگان خواستار تغییر فوری در سیاست خارجی و امنیتی آلمان و بازگشت آرامش به فضای عمومی شدند.

معترضان پرچم‌های آبی با نماد کبوتر صلح در دست داشتند و برخی نیز با پرچم سه‌رنگ روسیه در این راهپیمایی شرکت کردند. آنان خواستار توقف بدون قید و شرط صادرات تسلیحات، پایان ارسال سلاح به اوکراین و توقف حمایت‌های بیشتر از دولت‌های اوکراین و اسرائیل شدند و بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای مناقشات جهانی تاکید کردند.

برخی پلاکارد‌های حاضر در این تجمع نیز خواستار برقراری روابط دوستانه با روسیه بودند.

شرکت‌کنندگان همچنین استفاده آمریکا از پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان برای انجام حملات علیه ایران را غیرقابل قبول دانستند.

پیش از آغاز این تظاهرات، برنامه‌ای با عنوان «دوچرخه‌سواری برای صلح» در پایتخت آلمان برگزار شد. شرکت‌کنندگان این حرکت از دروازه براندنبورگ حرکت کردند و دوباره به همان محل بازگشتند.

پلیس برلین با حضور نیرو‌های متعدد، امنیت این تجمع را تامین کرد. برگزارکنندگان اعلام کردند چند صد نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند.

برچسب ها: تظاهرات ، ارسال سلاح ، اوکراین
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