ادامه حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: به نقل از الحدث، یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی عصر امروز منطقه «نبطیه الفوقا» در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.
به گزارش ایرنا، منابع لبنانی گزارش دادند در این حمله پهپادی، دو نفر زخمی شدند.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
از طرفی، تل آویو و بیروت ماه گذشته با میانجیگری واشنگتن «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.