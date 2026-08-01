یک وبسایت عراقی با اشاره به حملات هوایی مشترک آمریکایی-‌سعودی در عراق نوشت، منطقه در حال تبدیل شدن به یکی از بحرانی‌ترین مراحل خود و عراق در حال تبدیل شدن به یک عرصه باز برای یک رویارویی نظامی گسترده‌تر است.

جوان آنلاین: به نقل از المطلع، در نقض آشکار و مستقیم حاکمیت ملی عراق، هواپیما‌های جنگی آمریکایی با هماهنگی نیرو‌های مسلح سعودی، حملات هوایی شدیدی را در عمق عراق انجام داده و مقر‌های الحشد الشعبی را بمباران کردند.

به گزارش ایسنا، این تحولات میدانی بر اساس اتهامات آمریکایی-سعودی مبنی بر اینکه بغداد اجازه حملات پهپادی و موشکی از خاک خود به سمت تأسیسات نفتی عربستان و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را می‌دهد، صورت می‌گیرد، این در حالی است که بغداد این اتهامات را رد کرده و آنها را پوششی سیاسی و نظامی برای گسترش دایره هدف قرار دادن و درگیر کردن طرف‌های جدید در جنگ می‌داند.

در ادامه گزارش المطلع آمده است، آنچه به این تشدید تنش، پیامد‌های سیاسی و امنیتی جدی می‌دهد، زمان وقوع آن است که تنها چند ساعت قبل از سفر رسمی برنامه‌ریزی‌شده علی فالح الزبیدی نخست‌وزیر عراق، به ریاض پایتخت عربستان سعودی، در روز پنجشنبه ۳۰ ژوئیه، رخ داده است.

بر اساس این گزارش، این حملات مشترک باعث ایجاد آشفتگی در صحنه سیاسی عراق شده و باعث شده است «چارچوب هماهنگی» در زمانی که نگرانی‌ها از فرو رفتن کامل عراق در گرداب جنگ منطقه‌ای رو به افزایش است، اعلام کند که این سفر به تعویق افتاده است تا برای تدوین یک موضع قاطع دولتی آماده شود.

طبق بیانیه رسمی صادرفرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، جنگنده‌های آمریکایی و سعودی حملات هوایی شدیدی را علیه مواضع، انبار‌های تسلیحات و مسیر‌های تدارکاتی متعلق به گروه‌های مقاومت در مناطق مختلف شرق عراق انجام دادند.

سنتکام تأکید کرد این حملات «در پاسخ به بیش از ۳۰ حمله پهپادی انجام شده در ۷۲ ساعت گذشته که نیرو‌های آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی را هدف قرار داده»، انجام شده است.

از سوی دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی، از طریق سخنگوی خود اعلام کرد مشارکت عربستان در حملات به عمق عراق بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است که حق دفاع از خود را مجاز می‌داند.

ترکی المالکی گفت این عملیات پس از آن انجام شد که پدافند هوایی عربستان سعودی تعدادی پهپاد را که قصد داشتند تأسیسات نفتی در استان شرقی و ریاض، پایتخت را در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ ژوئیه) هدف قرار دهند، رهگیری کرد.

پس از این حملات، علی فالح الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، دستور تشکیل یک کمیته تحقیق مشترک متشکل از وزارتخانه‌های دفاع و کشور و همچنین سرویس اطلاعات را برای تعیین شرایط پیرامون این حوادث صادر کرد. شورای امنیت ملی نیز جلسه اضطراری برای بررسی پیامد‌های نقض اخیر حریم هوایی و اتهامات عربستان سعودی برگزار کرد.

یک مقام ارشد فرماندهی عملیات مشترک در بغداد گفت کمیته تحقیق تماس‌های سطح بالایی را با طرف سعودی آغاز کرده و از آنها خواسته است عکس‌های هوایی، نقشه‌ها یا بقایای پهپاد‌ها را برای اثبات محل پرتاب آنها در اختیارش قرار دهند. این در حالی است که گروه‌های عراقی، به ویژه «مقاومت اسلامی در عراق» عنوان کردند این اتهامات چیزی جز «تلاش برای توجیه شکست و دخالت مستقیم عربستان سعودی در کارزار بمباران داخل عراق» نیست.

این تشدید تنش‌ها در میدان نبرد با واکنش تند مقامات سیاسی و نظامی ایران علیه حملات به عراق همزمان شد. ناظران معتقدند این اظهارات منعکس کننده برنامه محور مقاومت در صورت تشدید رویارویی است و پایگاه‌های آمریکایی در بحرین یا کویت اهداف مشروع برای پاسخ مستقیم محسوب می‌شوند.

این وبسایت عراقی در ادامه گزارش خود نوشت: سناریو‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد اتهامات مطرح شده علیه عراق در مورد هدف قرار دادن تأسیسات سعودی به عنوان مقدمه‌ای ژئوپلیتیکی برای کشاندن رسمی ریاض به رویارویی نظامی و دفاع از عمق منطقه‌ای، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

این تحولات، عراق را در یک مقطع تاریخی حساس قرار می‌دهد؛ در حالی که دولت الزیدی تلاش می‌کند به دیپلماسی متوسل شود و بحران‌ها با کشور‌های همسایه را خنثی کند.