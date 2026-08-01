جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «عمون»، «عبدالله دوم» پادشاه اردن امروز (شنبه) از «اندی برنهام» نخست‌وزیر جدید انگیس تماس تلفنی دریافت کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این تماس تلفنی روابط دوجانبه و مهم‌ترین تحولات منطقه را بررسی کردند.

پادشاه اردن و نخست‌وزیر انگلیس همچنین به بررسی اوضاع منطقه پرداختند و عبدالله دوم بر ضرورت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای احیای ثبات در منطقه تأکید کرد.

وی همچنین گفت که اردن به اتخاذ اقدامات لازم برای حفظ امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندانش ادامه خواهد داد.

عبدالله دوم همچنین ضرورت توقف تنش‌های خطرناک علیه فلسطینیان در کرانه باختری و قدس را مورد تأکید قرار داد.

رایزنی سران اردن و انگلیس درباره تحولات منطقه در حالی است که عراق سه شنبه شب و بامداد چهارشنبه گذشته هدف حملات تجاوزکارانه مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفت.

سازمان حشدالشعبی (بسیج مردمی) عراق اعلام کرد که شماری از مقر‌های این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف حملات ترویستی آمریکا و عربستان قرار گرفته است.

حشدالشعبی این حملات را «تروریستی» توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

این سازمان تاکید کرد: ما این حملات را تشدید تنش‌های فوق‌العاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهاد‌های رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.