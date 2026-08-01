واکنش الزیدی به توافقنامه نفتی عراق و ترکیه

جوان آنلاین: به نقل از واع، علی الزیدی نخست وزیر عراق امضای توافقنامه میان عراق و ترکیه در زمینه نفت را یک دستاورد راهبردی مهم برای تضمین روانسازی صادرات نفت عراق توصیف کرد.
به گزارش مهر، الزیدی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: یک دستاورد راهبردی مهم برای تضمین روانسازی صادرات نفتی مان و تقویت همکاری اقتصادی میان عراق و ترکیه محقق شد چرا که امروز دو طرف توافقنامهای را در زمینه انتقال و بارگیری نفت خام عراق از خطوط لوله عراق و ترکیه به بندر جیهان با ظرفیت حداقل ۷۵۰ هزار بشکه نفت در روز امضا کردند.
نخست وزیر عراق افزود که شرکتهای عراقی و ترکیهای وظایف خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد و دولتهای دو کشور در چهارچوب روند برنامهریزی شده برای تکمیل یک توافقنامه چهارچوبی که بخشهای نفت، برق و منابع آبی و دیگر حوزههای همکاری را در بر میگیرد و هدف از آن تقویت منافع مشترک و حمایت از توسعه و ثبات است تلاش خواهند کرد.
این در حالی است که ساعاتی قبل آلب ارسلان بیرقدار وزیر انرژی ترکیه در حساب کاربری خود در ایکس از دیدار با باسم محمد خضیر وزیر نفت عراق خبر داد.
بیرقدار نوشت: امروز در وزارتخانه، دیداری سازنده با باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، و هیئت همراه وی برگزار کردیم. پس از این دیدار، میان شرکت بوتاش (BOTAŞ) و شرکتهای دولتی نفت عراق، یعنی سومو (SOMO) و شرکت ملی نفت عراق (NOC)، توافقنامهای یکساله برای بهرهبرداری مؤثر از خط لوله انتقال نفت خام عراق–ترکیه به امضا رسید.
بیرقدار اظهار داشت: در حالی که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق بلندمدت جدید درباره این خط لوله، که نزدیک به نیم قرن بهعنوان یک کریدور راهبردی انرژی میان دو کشور خدمت کرده است، ادامه دارد، این توافق انتقال با ظرفیت روزانه ۷۵۰ هزار بشکه را اجرایی کردیم.
وزیر انرژی ترکیه افزود: این خط لوله که نفت عراق را از طریق بندر جیهان بهصورت ایمن و بدون وقفه به بازارهای جهانی منتقل میکند، همانگونه که تحولات اخیر بازار جهانی نفت نیز نشان میدهد، اکنون بیش از هر زمان دیگری از جایگاهی راهبردی در تأمین امنیت انرژی منطقهای و جهانی برخوردار است.
وی ادامه داد: هدف ما این است که با بهرهگیری حداکثری از این زیرساخت قدرتمند، زمینه اجرای یک همکاری جامع و بلندمدت را فراهم کنیم؛ همکاریای که علاوه بر نفت عراق، منابع انرژی منطقه را نیز از طریق جیهان به بازارهای جهانی منتقل کرده و فصل تازهای در مشارکت انرژی میان ترکیه و عراق بگشاید.