کد خبر: 1372030
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
جامعه » اخبار كلی

از عمود ۶۶۲ مستقیم به مهران بروید

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از خدمات این سازمان در اربعین و آماده باش ناوگان این شرکت برای مراسم جاماندگان اربعین خبر داد. 
مهدی علیزاده رئیس کمیته حمل و نقل ستاد اربعین شهرداری تهران با اشاره به آمادگی کامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای خدمت رسانی در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: مأموریت اربعین برای کارکنان شرکت واحد یک خدمت عاشقانه و مردمی است و همکاران ما هر سال با انگیزه‌ای مضاعف برای حضور در این عملیات آماده می‌شوند.
وی افزود: علاوه بر ابلاغ رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی شهرداری تهران، از سوی وزارت کشور نیز مأموریت ویژه‌ای برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعریف شده که بر اساس آن، کلانشهر تهران مسئولیت خدمت رسانی در مرز مهران و شهر زرباطیه عراق را برعهده دارد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: تهران تنها کلانشهری است که در خاک عراق و در ایام اربعین به صورت مستقیم به زائران خدمت‌رسانی می‌کند و امسال نیز ۱۵۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان شرکت واحد از طریق مرز مهران به شهر زرباطیه عراق اعزام شده است. 
وی ادامه داد: قرارگاه و موکب سفینه النجات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زرباطیه مستقر شده و قریب ۴۰۰ نفر از نیرو‌های عملیاتی، پشتیبانی و اجرایی شرکت واحد در این منطقه حضور دارند تا پس از هماهنگی با مسئولان عراقی، عملیات جابه جایی زائران را آغاز کنند. علیزاده با تأکید بر اینکه اعزام ناوگان اربعین موجب کاهش خدمات رسانی در تهران نخواهد شد، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی لازم برای حفظ سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها در خطوط تندرو و عادی انجام شده و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت ناوگان، هیچ خللی در خدمت رسانی روزانه به شهروندان تهرانی ایجاد نمی‌شود. 
رئیس کمیته حمل و نقل ستاد اربعین شهرداری تهران همچنین از حضور ناوگان تاکسیرانی تهران در این عملیات خبر داد و گفت: ۱۰۰ دستگاه ون تاکسیرانی از هفته آینده در شهر مهران مستقر خواهند شد تا زائران را به نزدیک‌ترین نقاط دسترسی به ناوگان برون‌شهری منتقل کنند. وی درباره برنامه‌های موج بازگشت زائران نیز اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده، تعدادی از اتوبوس‌های شرکت واحد در عمود ۶۶۲ مسیر نجف ـ کربلا مستقر خواهند شد تا زائران را به صورت مستقیم به سمت مرز مهران منتقل کنند و زمان انتظار و معطلی کاهش یابد. 
علیزاده با اشاره به مأموریت شرکت واحد در مراسم جاماندگان اربعین حسینی در تهران گفت: برای این مراسم حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است که در ۱۸ مبادی اصلی، میدان‌ها، مسیر‌های پرتردد، محلات، مساجد و نقاط تعیین شده مستقر می‌شوند تا انتقال شهروندان به میدان امام حسین (ع) و بازگشت آنان پس از پایان مراسم را انجام دهند. وی همچنین از راه اندازی نرم افزار راهنمای زائر توسط شرکت واحد خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ارائه اطلاعات مسیرها، مرزها، محل‌های تردد، مسیر‌های پیاده‌روی و نقاط مورد نیاز زائران در خاک عراق طراحی شده و به صورت برخط در اختیار زائران قرار گرفته است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مترو ، حمل و نقل ، اربعین
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