جنجال پزشکان تقلبی در صنعت زیبایی 

جوان آنلاین: این بار هم نه حکایت یک کلینیک زیرزمینی است و نه در نقطه‌ای از محله‌های پایین شهر و دور از چشم ناظران و بازرسان بوده‌است. کلینیک زیبایی تقلبی جدید، با شکایت شاکی از فردی که خود را پزشک زیبایی معرفی کرده‌بود، در یکی از محلات شمال شهر تهران شناسایی شده است و خدمات زیبایی لاکچری آن حتماً با جیب ساکنان بلوار اندرزگو و بلوار کاوه شمالی همخوانی داشته! اما جالب اینجاست چنین کلینیکی با مجوز اجاره‌ای از یک پزشک توسط پزشکی تقلبی اداره می‌شده و در پی آسیب‌هایی که به شهروندانی که با تصور مجوز داشتن این کلینیک زیبایی بالاشهری به آن مراجعه کرده بودند وارد شده، با شکایت آنها این کلینیک تقلبی کشف و پلمب شده است.

همین یکی، دو سال پیش بود که دستگیری تکنیسین‌هایی که در اتاق عمل بیمارستان آپادانا مشغول انجام جراحی ابدوپلاستی روی بیماران بودند، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت صنعت زیبایی در کشورمان شکل داد. البته که هم پیش از این حادثه و هم بعد از آن موارد متعدد دیگری از تقلب و تخلف در این حوزه رسانه‌ای شده و این روند همچنان ادامه دارد.

رها شدن صنعت زیبایی

حالا دیگر فقط پزشکان تخصص‌های گوناگون نیستند که دست به تیغ شده و عمل‌های زیبایی انجام می‌دهند. رشد قارچ‌گونه کلینیک‌های زیبایی رفته رفته از فاز زیبایی‌های افراطی به فاز جنایت و تخلفات جدی کشیده است. طی سال‌های اخیر هر از چند گاه از دستگیری غیرپزشکان و تکنیسین‌هایی که به جای جراحان زیبایی به اتاق عمل رفته‌اند یا شکایت زیباجویانی که در کوران القائات رسانه‌ای و فضای مجازی برای زیبا شدن به یکی از کلینیک‌های زیبایی مراجعه کرده و نه فقط زشتی بلکه بیماری و نقص عضو نصیبشان شده، اخباری منتشر می‌شود تا نشان دهد حوزه سلامت و به طور ویژه زیرشاخه زیبایی به شکل عجیبی از سوی نهاد‌های متولی یعنی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی رها شده‌است.

در آخرین پرونده تخلفات حوزه زیبایی، شاکی از طریق فضای مجازی با یک کلینیک زیبایی در محدوده اندرزگو آشنا شده و برای تزریق فیلر ران پا به آن مرکز مراجعه کرده و فردی که خود را پزشک معرفی می‌کرد، با استفاده از مهر و سربرگ رسمی یک پزشک، اقدام به انجام تزریق کرد که در ادامه موجب بروز عفونت شدید و گسترده در محل تزریق شد که به بستری در بیمارستان و انجام چندین مرحله جراحی برای تخلیه بافت‌های آلوده منجر و در نهایت به دلیل تخریب بخشی از عضلات و پوست، دچار آسیب جدی و تغییر شکل ظاهری ران پا شد.

پزشکان اجاره‌ای!

فروش و اجاره مجوز‌های پزشکی به غیرپزشکان هم یکی از تخلفات زیربنایی و از عوامل مهم رشد قارچ‌گونه کلینیک‌های زیبایی است؛ موضوعی که علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی پیش از این، آن را تأیید کرده و علتش را باز شدن پای سرمایه‌گذاران به عرصه پزشکی تحت تأثیر بالارفتن هزینه‌های تأسیس مطب و خرید تجهیزات از سوی پزشکان عنوان کرده بود.

خلیل صداقت‌پیشه، متخصص پوست، مو و زیبایی و عضو کمیسیون پزشکی‌قانونی هم درباره اجازه دادن مجوز پزشکان اینگونه توضیح می‌دهد: «برخی افرادی که تا دیروز کارشان تبلیغ کلینیک‌های زیبایی بوده، وقتی می‌بینند که این کلینیک‌ها چقدر درآمد دارند طمع می‌کنند که خودشان نیز از طریق شراکت یا به‌طور مستقل به احداث چنین مرکزی اقدام کنند، اما، چون این افراد پزشک نیستند و صلاحیت لازم را ندارند با اجاره پروانه یک پزشک دیگر این کار را انجام می‌دهند. این در حالی‌است که طبق قانون، پروانه پزشکی به نام هرکسی که هست، فرد خودش نیز باید در مطب یا کلینیک حضور داشته باشد. حتی در کلینیک‌هایی که ساعات ارائه خدمات آن طولانی است، فرد باید پزشک جانشین را به وزارت بهداشت معرفی کند، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که این مقررات رعایت نشده و پروانه‌های پزشکی با مبالغ کلان توسط افراد فاقد صلاحیت اجاره می‌شوند.»

به خاطر مشتی ریال!

در این پرونده‌های تخلف کلینیک‌های زیبایی اغلب اوقات ردپای برخی بازیگران، سلبریتی‌ها و اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی هم به شدت مشهود است به گونه‌ای که این افراد به ازای دریافت پول و برای تبلیغات در این مراکز حاضر شده و با تعریف و تمجید از خدمات آنها عده زیادی از مردم را به اعتماد به این مراکز ترغیب می‌کنند آن هم در شرایطی که هیچ اطلاعاتی و اطمینانی از مجوز‌ها و عملکرد این مراکز ندارند و در اغلب موارد خدمات زیبایی خودشان را از مراکز مورد اعتمادشان دریافت می‌کنند و حضورشان در کلینیک‌های مزبور نمایشی و برای تبلیغات است.

دکتر بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به این تبلیغات تأکید می‌کند: «مردم باید آگاه باشند که تبلیغات از سوی سلبریتی‌ها، بازیگران و افراد سرشناس به طور کلی خلاف قانون و دستورالعمل تبلیغات است. این مراکز باید مجوز‌های مورد نیازشان را از ما بگیرند و یکی از شروط سازمان نظام پزشکی این است که به هیچ عنوان حق استفاده از چهره‌های مطرح را ندارند. استفاده از پسوندهای‌ترین هم در چنین تبلیغاتی ممنوع است و ما واژه‌های بهترین، برترین و قوی‌ترین را نداریم. چون هیچ معیاری برای آن وجود ندارد.» به گفته وی مراکز هزینه‌های بسیار بالایی به این افراد برای تبلیغات می‌دهند. اما واقعیت این است که فرد تبلیغ‌کننده حتی خدماتی هم در کلینیک نگرفته است. چنین محتوا‌هایی قطعاً غیرقانونی است و بدون مجوز منتشر می‌شود.

توصیه‌هایی برای زیباجویان

طبق توصیه شکارچی اگر هم قصد انجام اعمال و خدمات زیبایی دارید، اول مطمئن شوید خدماتی که به شما ارائه می‌شود واقعی است. در این مسیر هم دو نهاد رسمی بیشتر نداریم؛ سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت. سایت‌های این نهاد قابل دسترسی است و حتی با اینترنت ملی هم می‌توانید به راحتی اطلاعات لازم را در آنها جست‌و‌جو کنید. علاوه بر این مطمئن شوید که مرکز تبلیغ‌کننده دارای مجوز است یا افراد فعال در آنجا دارای صلاحیت حرفه‌ای هستند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این نکته که چرا نظارت کافی وجود ندارد تأکید می‌کند: «ما نمی‌توانیم به تعداد آدم‌ها مأمور داشته باشیم و پلمب کنیم. مردم باید در این باره کمک کنند و چنین مواردی را گزارش دهند.»