پسر خانواده طراح سرقت ۳ میلیارد تومانی شد

اعتماد یک خانواده به پسرشان، پوششی برای اجرای نقشه‌ای بود که با ورود چند میهمان به خانه آغاز شد و با سرقت میلیاردی طلا، ارز و سکه پایان یافت. تحقیقات جنایی نشان داد یکی از اعضای خانواده با همدستی دوستانش، اموال پدر و مادرش را به سرقت برده و نقش راهنمای سارقان را بر عهده داشته‌است.

سرهنگ کارآگاه امین‌الله بیرانوند فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ چندی قبل زنی به پلیس تهران خبر داد که دزد به خانه‌اش زده و ۳ میلیارد تومان طلا و دلار سرقت شده‌است. با طرح شکایت پرونده در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بررسی شد. در نخستین بررسی‌ها، کارآگاهان با صحنه‌ای متفاوت روبه‌رو شدند. نه اثری از شکستن قفل‌ها وجود داشت، نه در‌ها و پنجره‌ها تخریب شده‌بود و نه نشانه‌ای از ورود اجباری سارقان دیده می‌شد. خانه نیز کاملاً مرتب بود، موضوعی که احتمال نقش داشتن فردی آشنا با محل را بیش از پیش تقویت کرد.

شک به پسر خانواده

با آغاز تحقیقات تخصصی، تمامی افرادی که به خانه رفت‌وآمد داشتند، زیر ذره‌بین قرار گرفتند. در این میان، رفتار‌ها و شرایط پسر خانواده توجه کارآگاهان را به خود جلب کرد. بررسی‌ها حکایت از این داشت که از سارقان سابقه‌دار است و قبلاً به اتهام سرقت بازداشت و به زندان افتاده‌بود برای همین به عنوان مظنون اصلی بازداشت شد. وی در نخستین بازجویی‌ها هرگونه اطلاع یا مشارکت در سرقت را انکار می‌کرد، اما روند تحقیقات، بررسی‌های فنی و بازجویی‌های تخصصی، لب به اعتراف گشود.

نقشه‌ای که از یک میهمانی آغاز شد

متهم در اعترافات خود گفت به دلیل مشکلات مالی و با پیشنهاد چند نفر از دوستانش تصمیم گرفته‌بود از خانه پدری سرقت کند. او برای اجرای نقشه، همدستانش را در قالب میهمان به خانه دعوت کرد تا بدون ایجاد حساسیت، محل نگهداری طلا، سکه و ارز را به آنها نشان دهد. پس از شناسایی محل اختفای اموال، اعضای باند در فرصتی مناسب نقشه از پیش طراحی‌شده را اجرا و اموال سرقت‌شده را بین خودشان تقسیم کردند. پس از اعتراف متهم اصلی، مأموران با دستور قضایی عملیات جداگانه‌ای را برای دستگیری دیگر اعضای این باند آغاز کردند. متهمان یکی پس از دیگری بازداشت شدند و در جریان بازجویی‌ها، علاوه بر پذیرش نقش خود در سرقت، جزئیات طراحی نقشه، نحوه ورود به خانه و تقسیم اموال سرقتی را تشریح کردند. با تکمیل تحقیقات، برای اعضای این باند پرونده قضایی تشکیل شد و متهمان برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شدند.