پایان کلاهبرداری ۲ برادر با جعل عنوان پزشک

جوان آنلاین: شکایت دختری جوان که پس از درمان در یک کلینیک زیبایی دچار عفونتی شدید و چند مرحله جراحی شد، پرده از فعالیت دو برادر برداشت که با جعل عنوان پزشک، سلامت مراجعه‌کنندگان را به خطر انداخته بودند.

شکایت دختری جوان که پس از درمان در یک کلینیک زیبایی دچار عفونتی شدید و چند مرحله جراحی شد، پرده از فعالیت دو برادر برداشت که با جعل عنوان پزشک، استفاده غیرقانونی از مهر و مجوز یک پزشک واقعی و انجام اقدامات درمانی غیرمجاز، سلامت مراجعه‌کنندگان را به خطر انداخته بودند.

سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: چندی قبل دختری وارد پلیس آگاهی تهران شد و علیه دو پزشک قلابی شکایت کرد. او برای انجام عمل زیبایی به یکی از کلینیک‌های محدوده اندرزگو مراجعه کرده‌بود، اما به جای رسیدن به نتیجه دلخواه، راهی اتاق عمل شده‌بود. او در شکایت خود عنوان کرد: «از طریق فضای مجازی با یک مرکز زیبایی آشنا شدم و برای تزریق ژل به آنجا مراجعه کردم. مردی که خود را پزشک معرفی می‌کرد، با استفاده از مهر، سربرگ و مدارک رسمی متعلق به یک پزشک، اقدام به انجام تزریق کرد، اما مدت کوتاهی بعد، محل تزریق دچار عفونتی گسترده شد. شدت عفونت به اندازه‌ای بود که ناچار شدم در بیمارستان بستری شوم و چندین عمل جراحی برای خارج کردن بافت‌های آلوده انجام دهم. در نهایت نیز بخشی از پوست و عضلات پایم از بین رفت و این حادثه آسیب‌های جدی و ماندگاری برایم به همراه داشت».

ردپای متهمان در کلینیک‌های زیبایی

با ثبت این شکایت، تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد متهمان پس از اطلاع از پیگیری پرونده، محل اولیه فعالیت خود را تخلیه کرده‌اند. در ادامه تحقیقات، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، دو محل مرتبط با فعالیت متهمان را در شمال تهران شناسایی کردند و با هماهنگی قاضی و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، به صورت همزمان از این مراکز بازرسی به عمل آمد. در بازرسی از محل نخست مشخص شد کلینیک قبلی تخلیه شده و یک مرکز دندانپزشکی در آن فعال است، اما بررسی محل دوم، سرنخ اصلی پرونده را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. بررسی اسناد و مدارک موجود در کلینیک نشان داد گردانندگان اصلی مجموعه همان افرادی هستند که تحت تعقیب قرار داشتند و برای جلب اعتماد مراجعه‌کنندگان، از مجوز، مهر و سربرگ یک پزشک به صورت غیرقانونی استفاده می‌کردند. تحقیقات همچنین نشان داد متهمان بدون داشتن صلاحیت قانونی، اقدام به انجام خدمات درمانی و زیبایی کرده و خود را پزشک معرفی می‌کردند.

اعتراف ۲ برادر به کلاهبرداری

در ادامه عملیات، دو برادر که متهمان اصلی این پرونده بودند، با دستور قضایی دستگیر شدند. آنها پس از انتقال به اداره پلیس و مواجهه با شاکی، به جعل عنوان پزشک، انجام اقدامات درمانی غیرمجاز و کلاهبرداری از مراجعه‌کنندگان اعتراف کردند.

همچنین در جریان تحقیقات، با انجام مواجهه حضوری میان متهمان، منشی کلینیک و پزشک صاحب مجوز که مدارک و مهر او مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌بود، نقش هر یک از افراد در این پرونده مشخص شد. پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده با اتهام جعل عنوان، دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، استفاده غیرقانونی از اسناد و مدارک پزشکی و کلاهبرداری برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد و دو برادر با قرار قانونی روانه زندان شدند.