پیروزی جنگی خود را تثبیت خواهیم کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما مسئولان در درجه اول باید بسط ید برای ولایت فقیه ایجاد کنیم، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم باید از این نقطه شروع شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه شورای هماهنگی مجلس، با تأکید بر ضرورت تمرکز بر موضوع «ایران قوی» گفت: امروز واقعاً موضوع نخست، قوی شدن ایران است و بیش از هر زمان دیگری این موضوع را احساس می‌کنیم. اگر به چهار یا پنج سال گذشته، یعنی از بعد از شهادت شهید سلیمانی نگاه کنیم، می‌بینیم که امام شهید ما همواره بر موضوع «ایران قوی» تأکید داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در گام دوم انقلاب، با رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید بر قوی شدن متمرکز باشیم. یکی از شروط این قوی شدن، وحدت حول محور ولایت است. ما مسئولان در درجه اول باید بسط ید برای ولایت فقیه ایجاد کنیم. اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم، باید از همین‌جا آغاز کنیم؛ تا تک‌تک ایرانیان قوی شوند، خانواده‌های ایرانی قوی شوند، ملت ما قوی شود و در نهایت انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما قوی شود.

باید پیروزی خود را در جنگ تثبیت کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ اخیر، اظهار کرد: این موضوع همچنین منوط به پیروزی در این جنگ است؛ پیروزی در جنگی که در آن پیروز شدیم، اما این پیروزی باید تثبیت شود. باید بتوانیم این پیروزی را ثبت کنیم. این امر حتماً نیازمند آن است که کشور امید به آینده داشته باشد، چشم‌انداز آینده روشن باشد و یکپارچگی و وحدت شکل گیرد و حفظ شود. اگر نتوانیم دستاورد نظامی خود را از نظر حقوقی و سیاسی به دست آوریم، آن را تثبیت کنیم و همه دنیا این واقعیت را ببیند، در غیر این صورت چگونه می‌خواهیم از این دستاورد استفاده کنیم؟

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی همه عرصه‌های اداره کشور، گفت: من بحث فردی ندارم. ما چهار جبهه و چهار میدان داریم که باید همزمان و در کنار یکدیگر فعالیت کنند. بار‌ها در مصاحبه‌ها نیز گفته‌ام که نباید این میدان‌ها را از یکدیگر جدا کنیم، چراکه جدا کردن آنها به معنای ضعیف کردن ایران است و با این رویکرد، ایران قوی شکل نخواهد گرفت.

قالیباف افزود: میدان نظامی یک میدان است، میدان دیپلماسی یک میدان دیگر است، میدان خدمت نیز جایگاه خود را دارد و میدان خیابان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این چهار عرصه باید در کنار هم، مکمل یکدیگر و به‌صورت متوازن عمل کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حمله دشمن به کشور در ۹ اسفند و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، متذکر شد: از همان لحظه‌ای که این اتفاق افتاد و شهادت ایشان قطعی شد و شاید حدود یک ساعت از بمباران گذشته بود و ما متوجه این موضوع شدیم، اقدامات و پیگیری‌هایی را آغاز کردیم و تلاش شد سران قوا و مسئولان ذی‌ربط گرد هم آیند که با همکاری و تلاش‌های شهید علی لاریجانی و دیگر افراد این کار انجام شد و ساعت ۸ شب شد که توانستیم دور هم جمع شویم. قالیباف ادامه داد: در آن جلسه ما شش، هفت نفر تصمیم گرفتیم که خبر شهادت حضرت آقا را چه زمانی اعلام کنیم. قطعی شد که خبر شهادت ایشان را ساعت ۸ صبح روز بعد اعلام شود. ما تا ساعت ۵/۱۰ شب کنار هم بودیم و بعد کم‌کم پراکنده شدیم، اما حدود ساعت ۱۲:۳۰ بامداد، رسانه‌های خارج از کشور خبر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را منتشر کردند.

وی تصریح کرد: پس از آن، حدود ساعت یک بامداد بنده و شهید لاریجانی همدیگر را مجدداً پیدا کردیم، چون ما دو نفر به صورت مرتب قرار‌هایی را با هم گذاشته بودیم. ما ساعت یک بامداد مجدداً با یکدیگر گفت‌و‌گو کردیم و ما دو نفر به این جمع‌بندی رسیدیم که خبر شهادت ایشان باید همان سحر و همزمان با حضور مردم بر سر سفره سحری اعلام شود تا همان موقع مردم به خیابان بیایند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه ابعاد امنیتی، اجتماعی و شرایط مختلف را بررسی کردیم و بر همین اساس تصمیم مذکور را گرفتیم. به لطف خداوند و همراهی مردم، شرایط به بهترین شکل مدیریت شد و مردم نیز حضوری گسترده و اثرگذار داشتند.

ایران قوی با تقابل میدان‌ها ساخته نمی‌شود

قالیباف در ادامه گفت: امروز میدان خیابان، میدان خدمت، میدان دیپلماسی و مذاکره و میدان نظامی باید در کنار هم قرار گیرند. هر کسی بخواهد این میدان‌ها را در برابر یکدیگر قرار دهد یا یکی را جایگزین دیگری بداند، مسیر درستی را دنبال نمی‌کند. این عرصه‌ها باید مکمل یکدیگر و متوازن باشند. وی در پایان تأکید کرد: خدا را شاهد می‌گیرم که در این ۱۵۰روز، از زمان جنگ ۱۲روزه تاکنون، حتی لحظه‌ای از پیگیری موضوعات مهم مرتبط با این چهار جبهه و چهار میدان غفلت نکرده‌ام.