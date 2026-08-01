سپر دفاعی امریکا شوید خواهید سوخت

جوان آنلاین: جنگ تحمیلی ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که وارد ششمین ماه خود شده، صرفاً به عرصه رویارویی مستقیم دو طرف محدود نمانده، بلکه به مرحلهای رسیده است که نوع رفتار و میزان همراهی کشورهای منطقه با واشینگتن نیز به بخشی از معادلات بازدارندگی و امنیت منطقهای تبدیل شدهاست. مجموعه مواضع فرماندهان ارشد دفاعی، مسئولان امنیتی و مقامات عالی کشور، تصویری منسجم از راهبرد جدید تهران در قبال هرگونه مشارکت منطقهای در اقدامات ماجراجویانه امریکا ارائه کردهاست؛ راهبردی که بر اساس آن، هر کشوری که خاک، زیرساخت، امکانات یا ظرفیتهای خود را در اختیار ارتش تروریستی امریکا برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، خود را در معرض تبعات مستقیم جنگ قرار خواهد داد.
پیامهای منتشرشده از سوی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص)، دبیر شورای عالی امنیت ملی، معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) و یک مقام ارشد امنیتی، اگرچه هر یک از زاویهای متفاوت بیان شدهاند، اما در یک نقطه مشترکند؛ اینکه جمهوری اسلامی ایران نه تنها برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی جدید آمادگی کامل دارد، بلکه هزینه جنگ را از مرزهای خود فراتر برده و هرگونه مشارکت در راهبرد امریکا را بخشی از میدان درگیری تلقی میکند. این مواضع همچنین نشان میدهد تهران در کنار تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تعرض، پیامدهای اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی ادامه تنشها را نیز متوجه حامیان منطقهای واشینگتن و حتی اقتصاد جهانی میداند.
هشدار صریح فرمانده قرارگاه بهکشورهای منطقه
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در پیامی خطاب به کشورهای منطقه، با هشدار نسبت به پیامدهای همراهی با امریکا، اعلام کرد هر کشوری که خود را سپر دفاعی امریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.
سردار سرلشکر علی عبداللهی با اشاره به روند تحولات منطقه تأکید کرد: امریکا با شتابی فزاینده مسیر آتشافروزی فراگیر در جنگ منطقهای را دنبال میکند؛ رویکردی که به گفته وی، حاصل راهبردی خطرناک برای توسعه سلطه نامشروع واشینگتن در سراسر منطقه است. وی با اشاره به جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امریکا نشان داده است که برای دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدام ویرانگرانهای علیه منافع و منابع مسلمانان دریغ نمیکند و تلاش دارد از سرمایه، ثروت، زیرساختهای حیاتی و منابع راهبردی کشورهای مسلمان به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان برای تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم صهیونیستی بهره ببرد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت ثابت کردهاند موازنه قدرت در منطقه دیگر از قواعد گذشته تبعیت نمیکند، افزود: ناتوانی امریکا در تحقق اهداف تجاوزکارانه علیه ایران موجب شده است ارتش این کشور و رژیم صهیونیستی از پشت خاکریز کشورهای مسلمان به جنگ، خونریزی و شرارت روی آورند و هزینههای این جنگ را بر دولتهای منطقه تحمیل کنند. عبداللهی در پایان با توصیه به کشورهای مسلمان برای بازنگری در همکاری با امریکا تصریح کرد: آنان باید با دوراندیشی، جنایات واشینگتن را زیر نظر داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی امریکا قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.
هشدار درباره پیامدهای اقتصادی و راهبردی ادامه تنشها
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در پیامی، ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی ادامه رویارویی امریکا را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که تداوم محاصره دریایی و آتشافروزی واشینگتن، صرفاً محدود به میدان نظامی نخواهد ماند. محمدباقر ذوالقدر با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: ادامه محاصره دریایی و اقدامات امریکا، قفل تنگه هرمز را محکمتر خواهد کرد و علاوه بر آن، تنگهها و گلوگاههای راهبردی دیگر نیز با محدودیت مواجه خواهند شد. وی تأکید کرد: پیامد چنین روندی تنها متوجه منطقه نیست، بلکه اقتصاد جهانی، بازار انرژی و حتی رأیدهندگان امریکایی نیز هزینههای آن را خواهند پرداخت؛ موضوعی که از نگاه وی نشان میدهد استمرار سیاستهای تنشآفرین امریکا، آثار فرامنطقهای گستردهای به دنبال خواهد داشت.
آمادگی نیروهای مسلح برای پاسخ بههرگونه تعرض
سردار محمدجعفر اسدی، معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، نیز در واکنش به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور امریکا علیه زیرساختهای ایران، با اشاره به تجربه تاریخی دفاع مقدس اظهار داشت کسانی که آزموده را دوباره بیازمایند، مرتکب حماقت شدهاند. وی با یادآوری اینکه در دوران جنگ تحمیلی نیز دشمنان با اتکا به صدام تلاش کردند ایران را تجزیه یا تصرف کنند، گفت: با وجود هشت سال جنگ، تهدید و فشار، هیچیک از اهداف آنان محقق نشد و نتوانستند به خواستههای خود دست یابند. سردار اسدی با اشاره به حضور مردم در صحنه، پشتوانه مردمی را مهمترین سرمایه نیروهای مسلح دانست و افزود: امروز نیز همانند گذشته، مردم با آرامش و اطمینان در کنار نیروهای مسلح ایستادهاند و همین پشتوانه موجب شده است نیروهای مسلح با اقتدار در برابر قدرتهای متجاوز بایستند. وی با تأکید بر اینکه تنگه هرمز در سیطره جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، اظهار داشت: تا زمانی که زورگویی و تجاوز ادامه داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران نیز فشار خود بر متجاوزان را کاهش نخواهد داد. معاون سابق بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول نزدیک به نیم قرن گذشته هر آنچه را اعلام کرده، در عمل نیز به آن پایبند بوده است و امروز نیز نیروهای مسلح با آمادگی کامل، به هرگونه تهدید پاسخ خواهند داد.
به گفته وی، توان دفاعی کشور در بالاترین سطح قرار دارد و هیچ نگرانی از تهدیدهای دشمن وجود ندارد. او تصریح کرد: هر طرفی که قصد ضربه زدن به ایران را داشته باشد، با سیلی محکمی مواجه خواهد شد. سردار اسدی با اشاره به نقش دولت در رسیدگی به معیشت مردم و مسئولیت نیروهای مسلح در حفظ امنیت، آبرو و عزت ملت ایران خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ذرهای در برابر دشمن عقبنشینی نخواهند کرد و همانگونه که در عملیاتهای گذشته ایستادگی خود را نشان دادهاند، اکنون نیز محکمتر و مقتدرتر از گذشته از شرافت و سربلندی ملت ایران دفاع خواهند کرد.
اعلام آمادگی برای پاسخ گسترده بههرگونه اقدام امریکا
در ادامه این مواضع، یک مقام ارشد امنیتی کشور نیز با اشاره به گزارشهای رسانههای امریکایی درباره احتمال حمله به زیرساختهای ایران، این ادعاها را «نوعی دیوانگی» توصیف کرد. وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اقدام احتمالی امریکا برنامهای گسترده آماده کرده است که پاسخ به زیرساختهای حیاتی رژیم صهیونیستی و همچنین زیرساختهای انرژی امریکا در منطقه را در بر میگیرد. این مقام امنیتی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در جنگ ۴۰روزه و چه در ادامه درگیریهای هفتههای اخیر، هم توان عملیاتی اجرای چنین پاسخهایی را به نمایش گذاشتهاند و هم اراده لازم برای انجام آن را دارند.
مرور مواضع فرماندهان نظامی و مسئولان امنیتی نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در کنار تأکید بر آمادگی کامل دفاعی، در حال ترسیم خطوط قرمز جدیدی برای کشورهای منطقه نیز هست. در این چارچوب، هرگونه همکاری نظامی، امنیتی یا لجستیکی با امریکا علیه ایران، نه یک اقدام بیطرفانه، که ورود مستقیم به معادله جنگ تلقی خواهد شد. همزمان، تأکید بر نقش تنگه هرمز، هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی و انرژی ادامه تنشها، اعلام آمادگی برای پاسخ به زیرساختهای حیاتی دشمن و هشدار به کشورهایی که نقش سپر دفاعی امریکا را ایفا کنند، مجموعهای از پیامهای بازدارنده را تشکیل میدهد که هدف آن افزایش هزینه هرگونه اقدام نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی ایران و بازداشتن بازیگران منطقهای از همراهی با واشینگتن عنوان شدهاست.
نمای نزدیک
مخبر: نه مرکزی برای فرماندهی و نه بازاری برای غارت باقی میگذاریم
محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی اظهارات گستاخانه رئیسجمهور امریکا و تهدیدهای اخیر علیه ملت ایران، در صفحه شخصی خود نوشت: «شما با معادلات نظامی محاسبه میکنید، اما ما با منطق تاریخ پاسخ میدهیم. تعرض به زیرساختهای ایران، مستقیماً گسلهایی را بیدار میکند که ۲۵۰ سال معماری هژمونی شما روی آنها بنا شدهاست. وقتی ستونهای این سیستم فروبریزد، دیگر نه مرکزی برای فرماندهی میماند و نه بازاری برای غارت.»