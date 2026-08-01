هدف فیفا اتحاد و پیشرفت فوتبال است!

بازتاب شکست همه‌جانبه فیفا در اجرایی کردن پروژه جدید درآمدزایی خود FIFA Forward Enterprise یا همان FFE همچنان ادامه دارد و فدراسیون جهانی فوتبال راهی ندارد جز انکار مقاصد تجاری خود.

جیانی اینفانتینو با همکاری حامیانش قصد داشت طرح جدید بازاریابی خود را در فوتبال پیاده کند، اما مخالفت همه‌جانبه کنفدراسیون‌ها و کشور‌های عضو اجازه نداد فوتبال بیش از این بازیچه تفکرات غیرحرفه‌ای و تجاری رئیس فیفا شود.

هدف فیفا

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال انتظار نداشت کنفدراسیون‌های تابعه اینگونه علیه‌اش موضع‌گیری کنند و حتی دست به تحریم تورنمنت‌های بین‌المللی بزنند. فیفا در اقدامی عجیب قصد داشت بخشی از سهام تجاری جام جهانی را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند و در عوض بخشی از سود این کار را در اختیار کنفدراسیون‌ها قرار دهد. فیفا می‌خواست از طریق تأسیس یک شرکت تابعه به ارزش ۲۰ میلیارد دلار و با فروش ۲۰ درصد از سهام این شرکت، ۲/۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. گویا اینفانتینو در نامه‌ای به فدراسیون‌های عضو ۵۳ روز مهلت داده بود موافقت یا مخالفت‌شان با این طرح را اعلام کنند. فیفا برای جلب نظر موافقان به آنها وعده پرداخت ۲۰ میلیون دلار از ابتدای سال ۲۰۲۷ را داد، اما این مسئله نیز نتوانست تأثیرگذار باشد.

مخالفان زیاد

خیلی زود داد کنفدراسیون‌ها درآمد و در رأس آنها یوفا وارد عمل شد. کونکاکاف (امریکای شمالی، مرکزی و کارائیب) و‌ای‌اف‌سی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه، فیفا را به باد انتقاد گرفتند. اتحادیه فوتبال اروپا و همه ۵۵ عضو آن در اقدامی هماهنگ فیفا را تهدید به تحریم مسابقات بین‌المللی کردند. بر این اساس یوفا تأکید کرد اگر فیفا از موضعش کوتاه نیاید، همه ۱۲ تورنمنت بین‌المللی در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و در هر دو بخش مردان و زنان که روی آن نظارت دارد را تحریم خواهد کرد. جام جهانی بزرگسالان، جام جهانی باشگاه‌ها، لیگ قهرمانان، جام جهانی فوتسال و جام جهانی فوتبال ساحلی از جمله این تورنمنت‌ها هستند.

کوتاه آمدن رئیس

جیانی اینفانتینو همان اندک محبوبیت و حمایتش را نیز از دست داده است. رئیس فیفا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تکذیب اخبار منتشر شده، مدعی احترام به فرایند مشورتی این نهاد بین‌المللی شد: «پروژه FFE با هدف ایجاد زمینه‌ای برای تقویت بیشتر فدراسیون‌های عضو فیفا و ورزش ما در سراسر جهان، به‌ویژه در کشور‌هایی که بیشترین نیاز به حمایت را دارند، در نظر گرفته شده بود. همانطور که از ابتدا گفتیم، این کار را تنها در صورتی انجام می‌دهیم که اکثریت انجمن‌های عضو فیفا از آن حمایت کنند و همیشه مشمول یک فرایند مشورتی با آنها، شورای فیفا، کنفدراسیون‌ها و ذی‌نفعان گسترده‌تر باشند. با گوش دادن دقیق به همه نظرات، مشخص شد که این پروژه اختلافاتی ایجاد کرده که صرف نظر از سطح حمایت، دیگر به نفع هدف تعیین شده در وهله اول نیست. هدف ما همیشه اتحاد و پیشرفت بوده و خواهد بود. در نتیجه، این پیشنهاد ادامه نخواهد یافت. قصد من این است که در روز‌ها و هفته‌های آینده همه طرف‌های ذی‌نفع را با روحیه علاقه مشترک به بازی خود و با هدف ادامه رشد فوتبال در همه جا، به‌ویژه در کشور‌هایی که بیشتر به حمایت ما نیاز دارند، دوباره گردهم آورم.»

انتقاد ژابی آلونسو

موج انتقاد‌ها به تصمیمات اینفانتینو به سرمربی تیم‌های مطرح اروپایی رسید. ژابی آلونسو، سرمربی جدید چلسی با تأکید بر مردمی بودن فوتبال تأکید کرد: «فوتبال متعلق به مردم است و نباید در اختیار منافع خصوصی قرار گیرد. زیبایی فوتبالی که عاشقش هستیم در همین مردمی بودن آن نهفته است. شاهد یک جام جهانی فوق‌العاده بودیم و دفاع از منافع تمامی عاشقان فوتبال امری ضروری است. این یک باور همگانی میان اهالی فوتبال است که باید ساختار بازی‌ها را به‌گونه‌ای حفظ کنیم که در دسترس همگان بماند. امیدوارم اتفاقات ناخوشایندی رخ ندهد و ما توان خود را به کار می‌گیریم تا فوتبال را همان‌طور جذاب، اصیل و پرشور نگه داریم که مردم دوست دارند. این همان عاملی است که چنین شور و هیجانی در جام جهانی، لیگ قهرمانان، لیگ برتر و تمامی تورنمنت‌ها ایجاد می‌کند. تا زمانی که این اصالت حفظ شود، روحیه بازی زنده می‌ماند، اما اگر مسیر تغییر کند و تغییرات نسنجیده آغاز شود، پایانی برای آن وجود نخواهد داشت و هیچ‌کدام از ما این را نمی‌خواهیم.»