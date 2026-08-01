کد خبر: 1372015
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
فریدون حسن

فوتبال و آن «بالا»!

1 قرارداد‌های نجومی، مدیریت نادرست، زمین ماندن کار‌های زیربنایی، عدم نتیجه‌گیری مناسب، ادعای واهی و مشکلات ریز و درشت دیگر همه باعث شده تا فدراسیون فوتبال در شرایطی ویژه قرار داشته باشد.

قرارداد‌های نجومی، مدیریت نادرست، زمین ماندن کار‌های زیربنایی، عدم نتیجه‌گیری مناسب، ادعای واهی و مشکلات ریز و درشت دیگر همه باعث شده تا فدراسیون فوتبال در شرایطی ویژه قرار داشته باشد. با وجود این فدراسیون‌نشینان همچنان به جای پیدا کردن راه‌حل درست برای حل معضلات، به دنبال بهانه‌جویی و حرف‌های غیرمنطقی هستند. حرف‌هایی تکراری و وعده‌هایی توخالی که هیچ کدامشان عملی نخواهد شد. یکی پیدا شود و به آقایان بگوید شما که برای حل این همه معضل راهی ندارید، لااقل حرف نزنید تا کار بیش از این خراب نشود.  
فدراسیون فوتبال که حتی توانایی برخورد با مدیران متخلف و خودسر خود را هم ندارد، این روز‌ها با تمام توان سعی در لاپوشانی این همه مشکل دارد. هنوز مشکل ورزشگاه‌ها پابرجاست، هنوز هیچ توضیح مناسبی بابت عدم نتیجه‌گیری‌ها ارائه نشده، اما فدراسیون سعی دارد همه چیز را خوب نشان داده یا به «بالا» ربطش دهد. این روز‌ها سخنگوی فدراسیون فوتبال برای نجات مهدی تاج و دارودسته‌اش یک‌تنه جلو آمده و مرتب در حال توجیه مشکلات ریز و درشت است، اما هرچه تلاش می‌کند اوضاع خراب‌تر می‌شود.  
مثلاً می‌گوید مهدی تاج از کار‌های ممبینی خبر نداشت. خب کلاهتان را بیندازید بالا، رئیسی که نداند زیردستانش چگونه کار می‌کنند را باید با برخوردی دیگر جریمه کرد. هرچند که بر این باوریم مهدی تاج خوب می‌داند که در مجموعه زیردستش چه می‌گذرد! تاجی که خود را ملزم به توضیح مقابل هیچ کس نمی‌داند، چطور ممکن است نداند زیردستش چه می‌گذرد. نکته جالب‌تر اینکه سخنگوی فدراسیون برای توجیه اختلافات موجود در فدراسیون مثال می‌آورد و اختلاف رونالدو با بازیکنان تیم ملی پرتغال را پیش می‌کشد. ما که نفهمیدیم ارتباطش چیست، شما اگر متوجه شدید به ما هم بگویید.  
فدراسیون این روز‌ها از برخورد با متخلفان حرف می‌زند، اما همه خوب می‌دانیم که برخوردی در کار نخواهد بود. آخرین برخوردی که به یاد داریم کسر امتیاز از تیم‌های متخلف بود که آخر و عاقبتش را دیدیم. فدراسیون حتی قوانین خودش را هم به‌درستی اجرا نمی‌کند. نمونه دیگر ماجرای جدول فریز شده فصل نیمه‌تمام گذشته است. جدولی که شرایط آن برای تیم‌های بالا و پایین جدول کاملاً متفاوت بود. فدراسیون اعلام کرد جدول فریز شده، قاعدتاً باید مطابق همان جدول نمایندگان آسیایی و تیم‌های سقوط‌کننده معرفی می‌شدند، اما فدراسیون همین قانون را هم درست اجرا نکرد. سؤال اینجاست که چطور تیم ششم جدول می‌تواند ادعای قهرمانی داشته باشد، اما تیم انتهای جدول نمی‌تواند مدعی بقا در لیگ برتر باشد؟! چطور برای بالای جدول مسابقات سه‌جانبه برگزار شد که البته با توجه به خودسری جناب دبیرکل نتیجه‌اش به فنا رفت، اما برای انتهای جدول چنین اتفاقی رخ نداد؟  
این روز‌ها از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی مدعی هستند از «بالا» به آنها دستور داده شده شرایط «فورس ماژور» اعلام نکنند. یاللعجب! این یکی دیگر نوبر است. کل کشور درگیر جنگ بوده و هر کور مادرزادی می‌توانسته شرایط را درک کند، ولی برای فوتبال تعطیل شده شرایط «فورس ماژور نبوده»، شاید دلیلش را باید جای دیگری جست‌و‌جو کرد، نه آن بالاها!
بازیکنان خارجی با خیال راحت چمدان‌هایشان را بستند و رفتند که رفتند. چرا؟ چون خیالشان راحت بود می‌توانند تمام قراردادشان را بگیرند و تازه بروند شکایت هم بکنند و غرامت هم بگیرند؛ همان داستان تکراری قرارداد‌های خارجی، در حالی که اگر شرایط فورس ماژور اعلام می‌شد، باشگاه‌ها مجبور به پرداخت قرارداد‌ها نبودند. از این مسئله فقط می‌توان یک چیز را فهمید و آن نفوذ شبکه دلالی در فوتبال است که حتی در شرایط جنگی کشور هم به فکر پر کردن جیب خود است. مسئله‌ای که این روز‌ها از زبان آقایان به اسم «دستور از بالا» مطرح می‌شود.  
آقایان می‌گویند از بالا به آنها دستور داده شده و کسی هم نیست بپرسد منظورتان از آن بالا، آن هم در شرایط حساس آن روز‌های کشور، دقیقاً کجاست. حقیقت این است که فوتبال خودش را تافته جدا بافته از ورزش کشور می‌داند. فوتبالی که در همین روز‌های سخت میلیارد‌ها میلیارد از پول مردم و بیت‌المال را بالا می‌کشد بدون اینکه کوچک‌ترین بازدهی برای کشور داشته باشد. فوتبالی که مدیرانش خودسرانه هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند بدون اینکه نگران برخورد باشند و فوتبالی که برای کار‌هایی که انجام می‌دهد و برای زیاده‌خواهی‌هایش هیچ نیازی به دستور از «بالا» ندارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فدراسیون ، فوتبال ، ورزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

خنجر یمنی از روبه‌رو!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جنگ روانی تنگه‌ها!

دام جنگ

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

اربعین مصداق قدرت نرم است

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار