طرح صلح غزه که در شرم‌الشیخ درباره آن توافق شد و مقاومت فلسطین هم آن را با ملاحظاتی پذیرفت، همان‌طور که انتظار می‌رفت، در شرایطی که هنوز جوهر آن خشک نشده، با مخالفت صهیونیست‌ها مواجه شد و اشغالگران فقط در یک مورد، خروج از باریکه غزه را مشروط به خلع سلاح حماس کرده‌اند

جوان آنلاین: طرح صلح غزه که در شرم‌الشیخ درباره آن توافق شد و مقاومت فلسطین هم آن را با ملاحظاتی پذیرفت، همان‌طور که انتظار می‌رفت، در شرایطی که هنوز جوهر آن خشک نشده، با مخالفت صهیونیست‌ها مواجه شد و اشغالگران فقط در یک مورد، خروج از باریکه غزه را مشروط به خلع سلاح حماس کرده‌اند.

روز جمعه و بلافاصله پس از انتشار نقشه‌راه شورای صلح برای خروج کامل نیرو‌های صهیونیست از غزه و انتقال اداره این منطقه به یک کمیته ملی تکنوکرات، زمزمه‌ها درباره عدم پایبندی تل‌آویو به چنین طرحی مطرح شد. بنابر این طرح، شورای صلح با انتشار چارچوب اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس، بر خروج کامل و بدون تأخیر نظامیان صهیونیستی از نوار غزه، توقف عملیات نظامی و اجرای تعهدات باقی‌مانده توافق شرم‌الشیخ تأکید و ابراز امیدواری کرد که اسرائیل با اتکا به روابط خود با رئیس‌جمهور امریکا، به تعهدات خود پایبند باشد. طبق سند منتشر شده، اسرائیل باید تمامی تعهدات خود را بر اساس «چارچوب توافق شرم‌الشیخ» بدون هیچ‌گونه تأخیری به سرانجام برساند. در مقابل، جنبش حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی نیز متعهد شده‌اند مطابق با این پروتکل، به تمام عملیات‌های نظامی خود پایان دهند.

غازی حمد، یکی از رهبران جنبش حماس، با اشاره به نقض عهد‌های صهیونیست‌ها به العربیه گفت که پایبندی حماس به اجرای این توافق، منوط به اجرای کامل تمام تعهدات از سوی رژیم صهیونیستی است. وی یادآور شد که جنبش حماس از این توافق رضایت ندارد، اما گستردگی ویرانی‌ها و رنج انسانی در نوار غزه، این گروه را ناگزیر کرد در جست‌وجوی راهکاری برای پایان جنگ و آغاز مرحله‌ای جدید باشد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس در نوار غزه تأکید کرد: «ورود به مرحله دوم آتش‌بس در گرو اجرای کامل مرحله اول از سوی این رژیم است و توقف تجاوزگری، کشتار و ترور‌های این رژیم، شرط اساسی قبل از برداشتن هرگونه گام جدیدی است.»

اسرائیل دنبال جنگ بی‌پایان

با این همه، هنوز یک روز از ارائه این طرح نگذشته که شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات ارشد این رژیم اعلام کرد چنانچه دولت امریکا بر اجرای نقشه‌راه مرحله دوم توافق آتش‌بس و خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه پیش از خلع سلاح حماس اصرار کند، روابط تل‌آویو و واشینگتن ممکن است تیره شود. این مقامات تأکید کردند که اسرائیل تا زمان تحقق «خلع سلاح حماس» هیچ‌گونه عقب‌نشینی از نوار غزه را نخواهد پذیرفت. این موضع‌گیری با مخالفت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیست، با طرح شورای صلح جدی‌تر می‌شود. یک منبع سیاسی صهیونیست که دو روز پیش با شبکه ۱۳ گفت‌و‌گو کرده بود، به صراحت گفت که تل‌آویو در شرایط کنونی قصد همکاری با این سازوکار را ندارد و بدون خلع سلاح حماس، ارتش اسرائیل از مواضع تعیین‌شده عقب‌نشینی نخواهد کرد.

منابع خبری از انتشار نامه‌ای منسوب به حماس و میانجیگران قطر و مصر خطاب به ترامپ خبر دادند که در آن تأکید شده است رژیم صهیونیستی به دنبال ادامه جنگی بی‌پایان در غزه است و از ترامپ خواسته شده مانع آغاز عملیات نظامی جدید توسط نتانیاهو پیش از انتخابات شود. همچنین یک منبع آگاه به مذاکرات طی اظهاراتی گفت به ترامپ تأکید کرده که نتانیاهو مهم‌ترین مانع پیشبرد توافق در پرونده غزه است. با این حال، امریکا قصد دارد طی هفته‌های آینده روند اجرای طرح را آغاز کرده و کمیته ملی اداره غزه را جایگزین حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین کند. مقامات امریکایی نیز در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۳ ادعا کردند که دونالد ترامپ انتظار همکاری کامل اسرائیل در اجرای نقشه‌راه را دارد و در صورت خودداری تل‌آویو از همکاری، از عملکرد این رژیم ناامید خواهد شد.

حمایت بن‌گویر از تداوم جنایات

در عرصه داخلی رژیم صهیونیستی نیز اختلاف‌ها بر سر این طرح ادامه دارد. گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یشار» و رقیب نتانیاهو در انتخابات آتی کنست، با انتقاد از نتانیاهو گفت که افکار عمومی اسرائیل بار دیگر از طریق رسانه‌های خارجی از جزئیات یک توافق مهم مطلع شده و این مسئله شکاف میان وعده‌های نخست‌وزیر و واقعیت‌های میدانی را آشکار کرده است. وی افزود نتانیاهو پس از تحمل خسارت‌های سنگین، بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده جنگ، تحت فشار ملاحظات سیاسی امریکا قرار گرفته است. در مقابل، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، پیش‌نویس توافق منتشر شده شورای صلح را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و مدعی شد توقف هدف قرار دادن اعضای حماس به معنای فراهم شدن زمینه برای حملات آینده این جنبش است. وی خواستار ادامه جنایت نظامی و سیاست‌های کوچ اجباری ساکنان غزه شد.

جک خوری، تحلیلگر روزنامه هاآرتص، در ارزیابی خود از جزئیات مباحث منتشرشده شورای صلح نوشت که مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل همچنان حل‌نشده باقی مانده یا به‌صورت مبهم مطرح شده‌اند و هنوز مشخص نیست این توافق چه زمانی اجرا می‌شود و حتی آیا اساساً اجرا خواهد شد یا خیر. وی همچنین تأکید کرد سازوکار روشنی برای وادار کردن اسرائیل به اجرای تعهدات خود وجود ندارد.