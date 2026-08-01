ردپای اسرائیل در آشوب مهاجرتی اسپانیا

جوان آنلاین: با هجوم ناگهانی ده‌ها هزار مهاجر مراکشی به اسپانیا و بروز بحران امنیتی در سئوتا، جنگ لفظی میان مادرید و تل‌آویو نیز بالا گرفته است؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره نقش رژیم صهیونیستی در پشت پرده این بحران مهاجرتی را تشدید کرده است.



به گزارش «جوان»، با گذشت سه روز از بحران ورود گسترده مهاجران مراکشی به شهر سئوتا، منطقه خودمختار اسپانیا، ابعاد تازه‌ای از این حادثه مطرح شده و مواضع تند برخی صهیونیست‌ها در انتقاد از دولت اسپانیا، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال نقش اسرائیل در شکل‌گیری این بحران را افزایش داده است.

درحالی که بحران انسانی در غزه به اوج خود رسیده است، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم‌صهیونیستی پیامی خطاب به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا فرستاد و از او خواست ساکنان غزه را که خواهان مهاجرت هستند، بپذیرد. به گزارش سایت صدی البلد، بن‌گویر مدعی شد که پذیرش آوارگان فلسطینی توسط اسپانیا، ترجمه عملی مواضع مادرید در حمایت از فلسطینیان خواهد بود.

بن‌گویر در سخنانی که هدف آن انتقال بار مسئولیت جنگ‌افروزی‌ها به جامعه جهانی و پاکسازی جمعیتی از سرزمین‌های فلسطین است، مدعی شد: «صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا به مناسبت تعهد راسخ او به پذیرش مهاجران و تقویت تنوع انسانی تقدیم می‌کنم. من به‌عنوان فردی که نگرانی عمیقی نسبت به حماس و ساکنان غزه دارد، از شما می‌خواهم سخنان خود را به عمل تبدیل کنید: در‌های اسپانیا را باز کنید و به ساکنان غزه که خواهان مهاجرت هستند، پناهندگی بدهید. این فرصتی عالی برای مشارکت بیشتر در تقویت تنوع انسانی در اسپانیا است.»

همزمان، دنی دانون، دیپلمات اسرائیلی و اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا بر سر ادعا‌های مهاجرت سئوتا به‌شدت با هم درگیر شدند. دانون، اسپانیا را به انتقاد مکرر از اسرائیل در حین اعلام وضعیت اضطراری در سئوتا به دلیل بحران مهاجرت متهم کرد و در شبکه ایکس نوشت: «اسپانیا که هرگز فرصتی را برای نصیحت اسرائیل از دست نمی‌دهد، پس از بحران سیاست مهاجرتی‌اش در سئوتا وضعیت اضطراری اعلام کرده است.» او با اشاره به مناطق سئوتا و ملیله در ساحل مدیترانه‌ای مراکش افزود: «اسپانیا شاید قبل از اینکه به نصیحت ما ادامه دهد، وقت آن رسیده باشد که به جهان توضیح دهد که چرا هنوز مناطق استعماری خود را در آفریقا حفظ کرده است.» اسکار پوئنته نیز با نقل قول از پست دانون پاسخ داد: «خب، به نظر می‌رسد همه چیز کاملاً روشن شده است.»

به گزارش خبرگزاری آناتولی، گابریل روفیان، نماینده پارلمان اسپانیا دیروز در سخنانی اعلام کرد: «بحران مهاجرت در خدمت منافع امریکا و رژیم اسرائیل قرار گرفته است و وزیر حمل‌ونقل اسپانیا نیز به‌صورت تلویحی، تل‌آویو را عامل پشت پرده این بحران معرفی کرد.» کارولینا آلونسو، مفسر سیاسی اسپانیایی نیز گفته که اسرائیل به دنبال تضعیف دولت اسپانیا در تلافی موضع مادرید در قبال جنگ غزه است.

برنامه از پیش طراحی شده

این مسئله تنها به جنگ لفظی مقامات صهیونیستی و دولت اسپانیا محدود نمانده، بلکه کاربران فضای مجازی نیز با بازنشر اظهارات پیشین مقامات و رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند که تل‌آویو در شکل‌گیری یا تشدید بحران مهاجرتی اسپانیا نقش داشته است. این گمانه‌زنی‌ها پس از آن شدت گرفت که کاربران شبکه‌های اجتماعی مقالاتی را که اوایل امسال توسط تحلیلگران طرفدار تل‌آویو منتشر شده بود، دوباره مطرح کردند.

به گزارش میدل ایست مانیتور، در این مقالات استدلال شده بود که اسرائیل و ایالات متحده باید به مراکش در مورد ادعای مالکیت سئوتا و ملیله به عنوان وسیله‌ای برای فشار بر اسپانیا کمک کنند. منابع اسرائیلی فاش کردند که در ماه مارس، مایکل روبین، عضو ارشد مؤسسه امریکن انترپرایز، از مراکش خواست یک «راهپیمایی سبز» جدید را به سمت مناطق محصور اسپانیا سازماندهی کند. روبین در مطلبی برای «مجمع خاورمیانه» مستقر در امریکا، پیشنهاد داد که مراکشی‌ها با بولدوزر به سئوتا و ملیله نزدیک شوند، بدون سلاح وارد این سرزمین‌ها شوند و پرچم مراکش را برافرازند. او این پیشنهاد را به عنوان پاسخی به آنچه که او به عنوان ریاکاری ضداستعماری اسپانیا توصیف می‌کرد، مطرح کرد.

مقاله جداگانه‌ای که در ماه آوریل در رسانه عبری «وای‌نت» منتشر شد، توصیه می‌کند که اسرائیل می‌تواند از نفوذ خود در واشینگتن برای کمک به مراکش در بازپس‌گیری سئوتا و ملیله استفاده کند. نویسنده، امین ایوب از اعضای انجمن خاورمیانه، از ادعای ارضی رباط به عنوان وسیله‌ای برای مجازات اسپانیا به دلیل به چالش کشیدن سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل حمایت کرد. ایوب سه راه برای اعمال فشار از سوی رژیم‌صهیونیستی پیشنهاد داد: ارسال سیگنال‌های دیپلماتیک مستقیم برای حمایت از مراکش، لابی‌گری از طریق واشینگتن و متهم کردن مکرر اسپانیا به ریاکاری در مورد به رسمیت شناختن فلسطین. او نتیجه گرفت که کمک به مراکش برای «بازیابی» سئوتا و ملیله «تنبیه» یک عضو ناتو است که سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل را به چالش کشیده است.