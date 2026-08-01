کد خبر: 1372007
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
ورزش » ساير

پروژه حذف اینفانتینو از فیفا کلید خورد/ یوفا: او اعتماد جامعه فوتبال را از دست داده است

1 موقعیت رئیس فیفا به دلیل مطرح کردن طرح واگذاری سهام جام جهانی به شرکت‎‌های خصوصی به خطر افتاده و او کار آسانی برای در انتخابات پیش‌رو برای تمدید دوره ریاستش نخواهد داشت.

جوان آنلاین: با وجود عقب‎‌نشینی فیفا و کنار گذاشتن طرح فروش سهام برگزاری جام جهانی از سوی جیانی اینفانتینو، انتقاد‌ها از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فروکش نکرده و در حالا بالا گرفتن است.

به گزارش ایرنا، در این بین اتحادیه فوتبال اروپا پرچمدار است و عصر امروز در بیانیه‌ای شدیدالحن طرح اینفانتینو را محکوم کرد. یوفا اعلام کرد که اعتمادش را به اینفانتینو از دست داده است.

یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: رهبری فعلی فیفا نه تنها اعتماد یوفا، بلکه اعتماد بسیاری از اعضای دیگر خانواده‌ی فوتبال را نیز از دست داده است. یوفا از تمام هواداران، لیگ‌ها، باشگاه‌ها، بازیکنان، افراد، انجمن‌ها و کنفدراسیون‌هایی که با این طرح مخالفت کردند، در کنار بسیاری از نخست وزیران، روسای کشور‌ها و مفسرانی که به رئیس فیفا نشان داده‌اند که فوتبال فروشی نیست، تشکر می‌کند. ما نمی‌توانیم با طرح‌های مخفی در بازه‌های زمانی کوتاه، که توسط افراد ناشناس و با منافع مشکوک برای بازی طراحی شده‌اند، به این شکل ادامه دهیم. ما باید افراد مسئول را شناسایی کرده و آنها را پاسخگو نگه داریم.

این جنجال در حالی برای اینفانتینو رخ می‌دهد که او در ماه آوریل گفته بود قصد دارد برای چهارمین دوره به عنوان رئیس فیفا انتخاب شود. از زمان تصدی پست ریاست فیفا پس از سپ بلاتر در سال ۲۰۱۶، او دو بار بدون رقیب انتخاب شده و به نظر می‌رسد که کنترل کامل این سازمان را در دست دارد.

در حالی که برای انتخاب مجدد او برای دوره ۲۰۳۱-۲۰۲۷ پیش‌بینی یک انتخابات تشریفاتی می‌شد، کارشناسان به رویترز گفتند که واکنش‌ها به این پیشنهاد شکست‌خورده، نارضایتی برخی از اعضای فیفا را آشکار کرده و می‌تواند مسیر او را پیش از کنگره فیفا در مراکش در ماه مارس آینده پیچیده کند.

ایفانتیو در طرح شکست‌خورده فروش سهام جام جهانی و واگذاری برگزاری آن به شرکت‌های خصوصی، به دنبال تأیید ایجاد شرکت FIFA Forward Enterprise (FFE) بود، شرکتی که برای اداره جنبه‌های تجاری و عملیاتی مسابقاتی مانند جام جهانی مردان و زنان استفاده می‌شود. سرمایه‌گذار اصلی این شرکت جاشوا کوشنر، برادر کوچکتر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بود.

کارلوس کوردیرو، رئیس سابق فوتبال ایالات متحده، که مشاور ارشد اینفانتینو بود، روز جمعه به دلیل این پیشنهاد استعفا داد. کوردیرو گفت: نمی‌توانم در حالی که فیفا در حال بررسی فروش سهام جام جهانی است، بی‌تفاوت بمانم. بگذارید واضح بگویم. من هیچ نقشی در این پیشنهاد نداشتم و با آن کاملا مخالفم. فوتبال در زندگی من نقش محوری داشته است و پس از بیش از ۳۵ سال فعالیت در بانکداری، هم ارزش این دارایی و هم عواقب واگذاری بخشی از آن را درک می‌کنم. به همین دلیل است که این پیشنهاد باید رد شود.

برچسب ها: فیفا ، جام جهانی ، اینفانتینو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

بدون شرح

از «هَلْ مِنْ ناصِرٍ» تا «اُمَّةً واحِدَةً»

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

هدف بزرگ دشمن تغییر نقشه خاورمیانه و ایجاد اسرائیل بزرگ است

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

‌خروج ۲ میلیون زائر از مرز‌های زمینی اربعین/ افزایش بازگشت زائران

جنگ ترامپ را می‌خورد!

اطلاعیه سپاه در خصوص حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم کویت

خنجر یمنی از روبه‌رو!

زائر اربعین باید با صبر و تواضع به میزبان خود احترام بگذارد 

هشدار عراقچی به بلغارستان؛ مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، مسئولیت‌آور است

عربستان سیبل انتقام عراق هم شد

مرحله جدید کالابرگ کلید خورد/فراخوان وزارت‌رفاه برای اتصال فروشگاه‌ها به سامانه ملی

زائران پیش از سفر اربعین دل خود را برای این دیدار آماده کنند

شهادت سه نفر از پاسداران سرافراز زنجان

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق اردن

تشییع شهید کاظمی ادای احترام به قهرمانی است که بر عهد خود با میهن ایستاد

دستور عارف برای تدوین برنامه راهبردی دو سال آینده دولت

بازار انرژی دنیا در آستانه تاریکی مطلق

جنگ با ایران جنگی پرهزینه، بی‌ثمر و بزدلانه است

جنگ روانی تنگه‌ها!

دام جنگ

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

جان مرشایمر: در تمام اهدافمان در برابر ایران شکست خوردیم!

یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور

یک فروند پهپاد متخاصم در بندر امام خمینی منهدم شد

اربعین مصداق قدرت نرم است

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر

سناریو‌های پیش روی ترامپ 

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

متهم: اصرار به ازدواج داشت کشتمش!

دارایی ایران را بگیرید پشت تنگه می‌مانید

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

یک‌بار سفر باید تا پخته شود خامی!

توافق ایران و عراق برای روان‌سازی سفر‌های زیارتی

صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 

۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جوان» از قوانین سخت‌گیرانه ۶ قاره در برابر یورش به پاسگاه‌های پلیس
تحلیل ابعاد پیام رهبر انقلاب به حزب‌الله/ مقاومت نقشه راه آینده غرب آسیا
گفت‌و‌گو اختصاصی با همسر فرمانده شهید حزب‌الله لبنان/ هر شبش شب قدر بود
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ الگوی وحدت‌آفرین در ادراک سیاست خارجی
یازدهمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی کشور
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار