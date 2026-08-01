پروژه حذف اینفانتینو از فیفا کلید خورد/ یوفا: او اعتماد جامعه فوتبال را از دست داده است

موقعیت رئیس فیفا به دلیل مطرح کردن طرح واگذاری سهام جام جهانی به شرکت‎‌های خصوصی به خطر افتاده و او کار آسانی برای در انتخابات پیش‌رو برای تمدید دوره ریاستش نخواهد داشت.

جوان آنلاین: با وجود عقب‎‌نشینی فیفا و کنار گذاشتن طرح فروش سهام برگزاری جام جهانی از سوی جیانی اینفانتینو، انتقاد‌ها از رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فروکش نکرده و در حالا بالا گرفتن است.

به گزارش ایرنا، در این بین اتحادیه فوتبال اروپا پرچمدار است و عصر امروز در بیانیه‌ای شدیدالحن طرح اینفانتینو را محکوم کرد. یوفا اعلام کرد که اعتمادش را به اینفانتینو از دست داده است.

یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: رهبری فعلی فیفا نه تنها اعتماد یوفا، بلکه اعتماد بسیاری از اعضای دیگر خانواده‌ی فوتبال را نیز از دست داده است. یوفا از تمام هواداران، لیگ‌ها، باشگاه‌ها، بازیکنان، افراد، انجمن‌ها و کنفدراسیون‌هایی که با این طرح مخالفت کردند، در کنار بسیاری از نخست وزیران، روسای کشور‌ها و مفسرانی که به رئیس فیفا نشان داده‌اند که فوتبال فروشی نیست، تشکر می‌کند. ما نمی‌توانیم با طرح‌های مخفی در بازه‌های زمانی کوتاه، که توسط افراد ناشناس و با منافع مشکوک برای بازی طراحی شده‌اند، به این شکل ادامه دهیم. ما باید افراد مسئول را شناسایی کرده و آنها را پاسخگو نگه داریم.

این جنجال در حالی برای اینفانتینو رخ می‌دهد که او در ماه آوریل گفته بود قصد دارد برای چهارمین دوره به عنوان رئیس فیفا انتخاب شود. از زمان تصدی پست ریاست فیفا پس از سپ بلاتر در سال ۲۰۱۶، او دو بار بدون رقیب انتخاب شده و به نظر می‌رسد که کنترل کامل این سازمان را در دست دارد.

در حالی که برای انتخاب مجدد او برای دوره ۲۰۳۱-۲۰۲۷ پیش‌بینی یک انتخابات تشریفاتی می‌شد، کارشناسان به رویترز گفتند که واکنش‌ها به این پیشنهاد شکست‌خورده، نارضایتی برخی از اعضای فیفا را آشکار کرده و می‌تواند مسیر او را پیش از کنگره فیفا در مراکش در ماه مارس آینده پیچیده کند.

ایفانتیو در طرح شکست‌خورده فروش سهام جام جهانی و واگذاری برگزاری آن به شرکت‌های خصوصی، به دنبال تأیید ایجاد شرکت FIFA Forward Enterprise (FFE) بود، شرکتی که برای اداره جنبه‌های تجاری و عملیاتی مسابقاتی مانند جام جهانی مردان و زنان استفاده می‌شود. سرمایه‌گذار اصلی این شرکت جاشوا کوشنر، برادر کوچکتر جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بود.

کارلوس کوردیرو، رئیس سابق فوتبال ایالات متحده، که مشاور ارشد اینفانتینو بود، روز جمعه به دلیل این پیشنهاد استعفا داد. کوردیرو گفت: نمی‌توانم در حالی که فیفا در حال بررسی فروش سهام جام جهانی است، بی‌تفاوت بمانم. بگذارید واضح بگویم. من هیچ نقشی در این پیشنهاد نداشتم و با آن کاملا مخالفم. فوتبال در زندگی من نقش محوری داشته است و پس از بیش از ۳۵ سال فعالیت در بانکداری، هم ارزش این دارایی و هم عواقب واگذاری بخشی از آن را درک می‌کنم. به همین دلیل است که این پیشنهاد باید رد شود.