فراخوان حماس برای گسترش حضور فلسطینیان در مسجد الاقصی

جوان آنلاین: «ماجد ابو قطیش»، عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بر لزوم گسترش حضور فلسطینیان در مسجد الاقصی تاکید و تصریح کرد شهرکنشینان با یورشهای هر روزه خود در مسجدالاقصی درصدد یهودیسازی این مکان مقدس هستند.
به گزارش ایسنا، ابوقطیش گفت: ما به گسترش حضور و استقامت در مسجد الاقصی فرا میخوانیم، و از هر کسی که میتواند به آنجا برسد، میخواهیم که بسیج عمومی، سفر به آن و حضور دائمی در صحنهای آن را افزایش دهد تا بر هویت اسلامی آن تأکید کرده و از این مکان در برابر طرحهای تقسیم و یهودی سازی محافظت کند.
وی خاطرنشان کرد: یورشهای پیوسته شهرکنشینان به مسجد الاقصی مبارک و هتک حرمت فزاینده صحنهای این مکان مقدس، با حمایت و پشتیبانی کابینه افراطی رژیم اشغالگر انجام میشود تا طرحهای یهودی سازی و تسلط کامل بر آن را تحمیل کنند.