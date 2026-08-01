تک مرکز انتقال خون زابل؛ ناجی ۵ بیمارستان منطقه سیستان

پایگاه انتقال خون شهرستان زابل در حالی تنها بار سنگین تأمین فرآورده‌های خونیِ پنج بیمارستان منطقه را بر دوش می‌کشد که نیاز روزانه ۲۳۵ بیمار تالاسمی و مصدومان حوادث، استمرار اهدای خون توسط مردم را به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: خون، یکی از نیاز‌های حیاتی نظام سلامت است که با وجود پیشرفت‌های پزشکی، جایگزین مصنوعی کاملی برای آن وجود ندارد و تأمین آن همچنان به اهدای داوطلبانه مردم وابسته است؛ از بیماران تالاسمی که به صورت مستمر به خون نیاز دارند تا مصدومان حوادث و سوانح، بیماران جراحی، زنان و زایمان و دیگر بیمارانی که در شرایط مختلف درمانی به خون و فرآورده‌های خونی نیاز پیدا می‌کنند.

به گزارش ایرنا، در منطقه سیستان، این اهمیت با توجه به وجود تنها یک پایگاه انتقال خون و پوشش پنج بیمارستان بیشتر نمایان می‌شود؛ مرکزی که استمرار فعالیت آن در تأمین خون مورد نیاز بیماران، به حضور و مشارکت مستمر اهداکنندگان وابسته است.

اهدای خون؛ اقدامی ساده با اثری ماندگار

مدیر انتقال خون زابل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اهدای خون یکی از ساده‌ترین اقدامات انسان‌دوستانه‌ای است که مردم می‌توانند با انجام آن در نجات جان بیماران سهیم شوند.

فهیمه حسینی افزود: شاید اهدای خون برای یک فرد تنها چند دقیقه زمان ببرد، اما خونی که اهدا می‌شود پس از انجام فرآیند‌های لازم و تبدیل به فرآورده‌های مختلف می‌تواند برای چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد درگیر زندگی روزمره هستند و شاید به این موضوع توجه نکنند که با یک اقدام ساده و بدون هزینه می‌توانند به انسانی دیگر برای ادامه زندگی کمک کنند.

مدیر انتقال خون زابل با بیان اینکه نیاز به خون محدود به زمان یا مناسبت خاصی نیست، گفت: بیماران در طول سال به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و استمرار اهدای خون توسط مردم، پشتوانه اصلی تأمین این نیاز است.

۲۳۵ بیمار تالاسمی منطقه سیستان نیازمند دریافت مستمر خون هستند

وی با اشاره به وضعیت انتقال خون در منطقه سیستان اظهار کرد: تنها پایگاه انتقال خون منطقه در شهرستان زابل فعال است و این مرکز خون مورد نیاز پنج بیمارستان سیستان را تأمین می‌کند.

حسینی گفت: در کنار بیماران تالاسمی، مصدومان حوادث و سوانح، بیماران بخش زنان و زایمان، افراد دچار جراحات ناشی از تیراندازی و چاقوخوردگی و برخی کودکان نیز از جمله افرادی هستند که به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳۵ بیمار تالاسمی در منطقه سیستان وجود دارد که نیازمند دریافت مستمر خون هستند و هر یک از این بیماران به طور معمول هفته‌ای ۲ بار خون دریافت می‌کنند.

مدیر انتقال خون زابل تأکید کرد: همین نیاز مستمر نشان می‌دهد که تأمین خون، موضوعی روزانه و همیشگی است و مشارکت مردم در اهدای خون می‌تواند به استمرار خدمات درمانی و پاسخگویی به نیاز بیماران کمک کند.

تجهیزات انتقال خون زابل در وضعیت مطلوب قرار دارد

وی درباره وضعیت تجهیزات پایگاه انتقال خون زابل نیز گفت: خوشبختانه تجهیزات مورد نیاز این مرکز در وضعیت مناسبی قرار دارد و در حال حاضر کمبودی از این نظر وجود ندارد.

حسینی با اشاره به شرایط عمومی اهدای خون بیان کرد: افراد سالم ۱۸ تا ۶۵ ساله با وزن بالای ۵۰ کیلوگرم می‌توانند برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اهداکنندگان پیش از مراجعه یک وعده غذایی سبک مصرف کرده و مایعات کافی بنوشند، افزود: فرآیند اهدای خون در شرایط بهداشتی و با رعایت اصول علمی انجام می‌شود و زمان زیادی از اهداکننده نمی‌گیرد.

مدیر انتقال خون زابل از مردم منطقه سیستان خواست با حضور مستمر در پایگاه انتقال خون زابل، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند و گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند سهمی در نجات جان انسان‌ها داشته باشد و مردم با این اقدام ارزشمند می‌توانند بخشی از زندگی خود را به بیماران نیازمند هدیه کنند.

شهرستان زابل دارای ۲ بخش مرکزی و کرباسک است و در فاصله ۲۰۵ کیلومتری شمال شرقی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان قراردارد.