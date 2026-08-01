بسیج امکانات دولتی عراق برای خدمت به زائران اربعین

کمیته خدمات رسانی به زائران اربعین در عراق اعلام کرد امکانات دولت این کشور برای برگزاری موفق این مراسم و ارائه تسهیلات به زائران بسیج شده است.

جوان آنلاین: به نقل از ارض آشور، مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق به نقل از کمیته خدمات رسانی به زائران اربعین در عراق تاکید کرد که امکانات دولت عراق برای برگزاری موفق مراسم اربعین و ارائه تسهیلات به زائران بسیج شده است.

به گزارش ایرنا، همزمان الحشد الشعبی نیز از تامین ۱۷ میلیون لیتر آب برای خدمت به زائران اربعین خبر داد.

در همین راستا، «باسم الغرابی» عضو کمیسیون ویژه پیگیری برگزاری مراسم اربعین در پارلمان عراق به همراه دو نماینده دیگر پارلمان برای اطلاع از میزان آمادگی بخش بهداشت و درمان و امکانات بیمارستان امام حسن (ع) در استان کربلا در جریان برگزاری مراسم اربعین از این بیمارستان بازدید کردند.

این هیأت پارلمان عراق در بازدید از بیمارستان با رئیس و شماری از مسوولان بخش‌های مختلف بیمارستان دیدار و درباره طرح بهداشتی و درمانی ویژه این مراسم و همچنین بررسی آمادگی و امکانات بیمارستان از نظر تامین تجهیزات و امکانات پزشکی و دارویی و همچنین بخش‌های اورژانس گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

باسم الغرابی عضو کمیسیون برگزاری مراسم اربعین در پارلمان عراق، تأکید کرد که این بازدید در چارچوب برنامه میدانی اجراشده توسط این کمیسیون برای پیگیری آمادگی‌های مربوط به زیارت اربعین صورت می‌گیرد و هدف از آن، ارزیابی سطح آمادگی‌های بهداشتی و خدماتی، رصد نیاز‌ها و موانع، و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع آنها، در راستای کمک به ارائه بهترین خدمات پزشکی و بهداشتی به میلیون‌ها زائر است.

از سوی دیگر، حسین علی الحکیم مدیر بیمارستان امام حسن مجتبی نیز، با تشریح مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های تدوین‌شده توسط مدیریت بیمارستان برای تأمین خدمات بهداشتی در جریان زیارت اربعین، بر آمادگی کادر پزشکی و پرستاری و به‌کارگیری تمامی امکانات موجود جهت به سرانجام رساندن موفقیت‌آمیز طرح بهداشتی ویژه این مناسبت تأکید کرد.

از سوی دیگر، طرح‌های خدماتی و امنیتی مربوط به زیارت اربعین به لطف هم‌افزایی تلاش‌های میان بخش‌های مختلف خدماتی، امنیتی، بهداشتی و حوزه حمل‌ونقل عراق، با موفقیت استثنایی در حال اجرا است.

در همین راستا، «عباس شعیل الزاملی» استاندار الدیوانیه با تاکید بر تحقق موفقیت استثنایی در اجرای طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت اربعین اظهار داشت که طرح بازگشت تدریجی زائران بهتر از سال گذشته خواهد بود.

الزاملی اظهار داشت: موفقیت حاصل‌شده در زیارت اربعین به لطف تلاش‌های اهالی استان الدیوانیه و بسیج موکب‌های حسینی، ادارات خدماتی، نیرو‌های امنیتی و حشد الشعبی برای ارائه بهترین خدمات به زائران به دست آمده است.

وی افزود که همه ادارات این استان، یک نشست امنیتی و خدماتی با تمامی نهاد‌های امنیتی، حشد الشعبی، اداره راهنمایی و رانندگی و ادارات خدماتی برگزار کردند که طی آن طرحی جامع تدوین، محور‌ها مشخص و وظایف میان رؤسای ادارات، نهاد‌های امنیتی و حشد الشعبی تقسیم شد که این امر در موفقیت اجرای طرح نقش‌آفرین بود.

استاندار الدیوانیه توضیح داد: بارزترین مسائلی که با موفقیت همراه شد، تأمین آب برای موکب‌های حسینی و زائران در سراسر استان از طریق کارخانجات آب بود، که در کنار آن از تانکر‌های آب‌رسان وابسته به نهاد‌های دولتی و حشد الشعبی جهت تأمین نیاز‌های زائران استفاده شد.

وی یادآور شد که برگزاری مراسم زیارت اربعین در سال جاری در مقایسه با سال گذشته تفاوت چشمگیری داشت و پیش‌بینی می‌شود این مراسم در سال‌های آینده، به‌ویژه پس از تکمیل پروژه‌های زیرساختی در ورودی‌های استان، با موفقیت بیشتری نیز برگزار شود.

الزاملی در خصوص طرح بازگشت تدریجی زائران تأکید کرد که نشست کمیته عالی زیارت اربعین با استاندار کربلای معلی به توافق بر سر اجرای طرح جامعی برای بازگرداندن زائران منجر شده است.

وی خاطرنشان کرد که دولت عراق و کمیته مرکزی زیارت اربعین، تنظیم روند بازگشت زائران را با تکیه بر خودرو‌های بخش‌های دولتی و خصوصی به دولت‌های محلی واگذار کرده‌اند.

استاندار الدیوانیه افزود که استانداری ناوگانی از خودرو‌های دولتی را به همراه مشارکت خیرین آماده کرده است تا بازگشت آسان زائران تضمین شود.

وی تأکید کرد که طرح بازگشت تدریجی امسال خواسته‌های زائران را برآورده خواهد کرد و از سال گذشته بهتر خواهد بود.