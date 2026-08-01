دمشق: اجرای ادغام «قسد» در ساختار دولت سوریه به مراحل پایانی رسیده است

جوان آنلاین: به نقل از وبگاه شبکه روسیا الیوم، «مصطفی عبدی» عضو تیم ریاستجمهوری سوریه که مسئولیت اجرای توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ساختار دولت را بر عهده دارد، اعلام کرد اجرای این توافق در سطوح مختلف، بهویژه در حوزههای نظامی و امنیتی، به مراحل پایانی رسیده است.
به گزارش ایرنا، در ماههای اخیر، گمانهزنیها درباره نزدیک بودن زمان اعلام رسمی انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و «اداره خودگردان» وابسته به کردها افزایش یافته است؛ موضوعی که در چارچوب اجرای توافق طرفین مطرح میشود.
عبدی در گفتوگو با شبکه «الاخباریه سوریه» تأکید کرد که اجرای این توافق اکنون در «مراحل پایانی» قرار دارد.
وی، اما درباره زمان دقیق اعلام تکمیل روند اجرا یا اقدامات باقیمانده، توضیحی ارائه نکرد.
عبدی افزود که روند اجرای توافق همزمان با پیگیری پروندههای میدانی و انسانی، از جمله بازگرداندن آوارگان به مناطق محل سکونت خود، ادامه دارد و عملیات مینروبی همچنان مهمترین مانع بر سر راه بازگشت کامل ساکنان شهر رأسالعین در شمالغرب استان الحسکه به شمار میرود.
در چارچوب اجرای دمشق و کردها، دولت سوریه طی ماههای گذشته اداره شماری از نهادهای دولتی در استان الحسکه را از «اداره خودگردان» تحویل گرفته است. همچنین ارتش سوریه کنترل تعدادی از مواضع و ایستهای بازرسی نظامی را از نیروهای قسد تحویل گرفته و دولت نیز مسئولان اداری جدیدی را در نهادهای این استان منصوب کرده است.
اظهارات مصطفی عبدی چند روز پس از آن مطرح شد که برخی رسانهها گزارشهایی درباره نزدیک بودن اعلام رسمی انحلال «قسد» و «اداره خودگردان» در چارچوب تکمیل اجرای «توافق ۲۹ ژانویه» منتشر کردند؛ توافقی که میان احمد الشرع، رئیسدوره انتقالی سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، به امضا رسیده است. با این حال، تاکنون هیچیک از دو طرف بهطور رسمی انحلال این نیروها یا اداره خودگردان را اعلام نکردهاند.