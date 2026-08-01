کد خبر: 1371990
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

عون: مرحله آتی، مستلزم استقرار کامل نیرو‌های نظامی در مرز‌های جنوبی لبنان است

1 «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان تأکید کرد که با هر گام عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، مسئولیت ارتش در جنوب دوچندان می‌شود و مرحله آینده، مستلزم استقرار کامل یگان‌های نظامی در سراسر مرز‌های جنوبی و اعمال انحصاری حاکمیت دولت بر خاک کشور است.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، جوزف عون در بیانیه‌ای به مناسبت روز ارتش لبنان (اول آگوست) اعلام کرد: ارتش، نهادی مانند سایر نهاد‌ها نیست، بلکه ضامن یگانه وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان است.

به گزارش ایرنا، وی ادعا کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که همگی ما این حقیقت ثابت قانون اساسی و ملی را نهادینه کنیم که هیچ سلاحی خارج از مشروعیت دولت، هیچ گونه مشروعیتی وجود ندارد.

عون تاکید کرد: هیچ حمایتی برای این وطن نیست مگر از طریق ارتش ملی و فراگیر آن که نماینده تمامی لبنانی‌ها با تمامی مناطق، طوایف و گرایش‌هایشان است.

رئیس جمهور لبنان تصریح کرد: ارتش، تنها ضامن وحدت این کشور است و هیچ حمایتی از لبنان جز توسط ارتش آن وجود ندارد؛ وی خاطرنشان کرد که ارتش به‌تنهایی تصمیم، قدرت و مشروعیت را در اختیار دارد تا بازوی نظامی انحصاری دولت باشد.

جوزف عون اشاره کرد: ارتش به‌تنهایی دارای تصمیم، قدرت و مشروعیت است تا بازوی نظامی انحصاری دولت باشد، و این همان چیزی است که با ثبات و پافشاری، گام‌به‌گام و به خاطر حفظ سلامت زندگی مشترک و ثبات کشور، روی آن کار می‌کنیم.

وی افزود: امروزه با هر گام عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان، مسئولیت ارتش در جنوب کشور دوچندان می‌شود و مرحله آینده مستلزم استقرار کامل یگان‌های نظامی در سراسر مرز‌های جنوبی و اعمال انحصاری حاکمیت دولت بر اراضی خود است و این امر، به جهانیان ثابت می‌کند لبنان به‌تنهایی و با تکیه بر ارتش خود قادر به حفظ حاکمیت و کنترل امنیت این منطقه حساس است و در نتیجه، مقدمه‌ای برای بازگشت امن فرزندان آن به روستا‌ها و شهرک‌هایشان خواهد بود.

عون تأکید کرد که گردهم آمدن لبنانی‌ها پیرامون ارتش یک امر تشریفاتی نیست بلکه یک ضرورت وجودی است و با اشاره به اینکه «ارتش قدرتمند تنها با تجهیزات ساخته نمی‌شود، بلکه با اعتماد ملت و پشتیبانی معنوی و مادی آنان شکل می‌گیرد»، از تمامی لبنانی‌ها در داخل و خارج از آن کشور خواست تا ارتش را خط قرمز فراگیر خود و فراتر از هرگونه اختلاف سیاسی یا حزبی قرار دهند، زیرا گرفتن ارتشِ مدافع وطن از هیچ کشوری، جایز نیست.

رئیس‌جمهور لبنان، با اعلام مجدد اعتماد کاملش به فرماندهی ارتش اظهار داشت: فرماندهی ارتش لبنان، در حساس‌ترین و دشوارترین شرایط ثابت کرد در سطح بالایی از مسئولیت، حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی قرار دارد و مسائل حساس را با حکمت، اهتمام به منافع عالی ملی و به‌دور از هرگونه زیاده‌خواهی یا جانبداری مدیریت کرده است.

برچسب ها: جوزف عون ، ارتش اسرائیل ، جنوب لبنان
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