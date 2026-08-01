دروازه‌بان جدید تیم فوتبال استقلال به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی راهی آلومینیوم اراک خواهد شد.

جوان آنلاین: محمد خلیفه، دروازه‌بان فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در نقل‌وانتقالات تابستانی با عقد قراردادی به استقلال پیوست تا فصل جدید را در جمع آبی‌پوشان سپری کند.

با این حال بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال باعث شد قرارداد این دروازه‌بان جوان به ثبت نرسد و او نتواند در نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر پیراهن این تیم را بر تن کند.

بر همین اساس قرار است خلیفه در نیم‌فصل اول بار دیگر به آلومینیوم اراک بازگردد و همچون فصل گذشته برای این تیم به میدان برود تا پس از تعیین تکلیف شرایط استقلال، وضعیت حضور او در جمع آبی‌پوشان مشخص شود.

خلیفه فصل گذشته یکی از بازیکنان جوان و آینده‌دار آلومینیوم بود و عملکرد او باعث شد مورد توجه کادر فنی استقلال قرار بگیرد. این دروازه‌بان همچنین در لیست ابتدایی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت و به عنوان یکی از گزینه‌های آینده دروازه تیم ملی مطرح شد.

استقلال امیدوار است پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، شرایط ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود را فراهم کند تا نفراتی که در تابستان جذب شده‌اند بتوانند به صورت رسمی در اختیار کادر فنی قرار بگیرند.

این دروازه بان امروز با انتشار تصویری از خود در پیراهن آلومینیوم در فضای مجازی و با نشان دادن قلب سبز رنگ بازگشت خود به این تیم را تایید کرد.