وارثان عباس دوران عبور از حلقه آتش تا قلب العدید

جوان آنلاین:گاهی سرنوشت یک نبرد را نه برتری تجهیزات، که جسارت بزرگمردانی رقم میزند که آگاهانه در مأموریتهای خطیر به دل خطر میزنند. مأموریت خلبانان قهرمان جنگندههای سوخو۲۴ پایگاه شهید دوران در یازدهم اسفند سال گذشته، از همین جنس عملیاتها بود؛ مأموریتی که در آن چهار خلبان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عبور از یکی از متراکمترین حلقههای پدافندی منطقه، مأموریت خود را با موفقیت به انجام رساندند. اکنون با گذشت چند ماه از آن عملیات، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش جزئیات تازهای از این پرواز تاریخی را روایت کرده است؛ روایتی که در کنار موفقیت عملیات، از ایثار خلبانانی حکایت دارد که سرنوشت سه نفر از آنان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
امیر سرتیپ خلبان ستاد مسعود جعفری، معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش، با تشریح ابعاد مأموریت جنگندههای سوخو۲۴ پایگاه شهید دوران، با بیان اینکه تاکنون تنها پیکر مطهر شهید مجید کاظمی به کشور بازگشته و هنوز خبر دقیقی از سرنوشت سه خلبان دیگر این عملیات در دست نیست، این مأموریت را یکی از پیچیدهترین عملیاتهای محولشده به پایگاه شهید دوران توصیف کرد و گفت: تمامی مسیر پرواز، شرایط منطقه و آرایش پدافندی دشمن پیش از عملیات بهطور کامل مورد بررسی قرار گرفته بود و خلبانان با شناخت دقیق از محیط عملیاتی، راهی این مأموریت شدند.
جعفری با اشاره به دشواریهای مسیر عملیات افزود: بخش عمده مسیر بر فراز آب قرار داشت؛ شرایطی که امکان پنهان ماندن جنگنده را به حداقل میرساند و سامانههای راداری دشمن قادر بودند هواپیما را از فواصل بسیار دور شناسایی کنند. بر اساس طراحی عملیاتی، خلبانان ناچار بودند تمام مسیر را در ارتفاعی کمتر از ۳۰ متر طی کنند تا از دید رادارها پنهان بمانند و همین برنامه نیز با دقت کامل اجرا شد.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش تأکید کرد چهار خلبان پایگاه شهید دوران با آگاهی کامل از حجم تهدیدها، این مأموریت را پذیرفتند و با تکیه بر تجربه، مهارت، حضور در رزمایشهای متعدد و جایگاه خود بهعنوان معلم خلبان، موفق شدند از حلقه پدافندی پیرامون پایگاه هدف عبور کنند. سامانههای پاتریوت مستقر در اطراف پایگاههای امریکایی منطقه، نسبت به سامانههای دفاعی عراق در دوران دفاع مقدس از فناوری بسیار پیشرفتهتری برخوردارند و علاوه بر رهگیری هواپیماها، توان مقابله با تهدیدهای موشکی را نیز دارند؛ موضوعی که پیچیدگی این عملیات را دوچندان کرده بود. وی تصریح کرد با وجود این رینگ پدافندی گسترده، خلبانان توانستند خود را به هدف رسانده و مأموریت محوله را با موفقیت انجام دهند، اما مخاطرات عملیات پس از اجرای مأموریت پایان نیافت. جعفری ادامه داد: در مسیر بازگشت، جنگندههای گشت هوایی دشمن هواپیماهای این مأموریت را هدف قرار دادند و پس از آن، سرنوشت سه تن از خلبانان همچنان نامشخص باقی مانده است.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود، این عملیات را یادآور مأموریت تاریخی شهید عباس دوران دانست و گفت همانگونه که آن شهید والامقام در سال ۱۳۶۱ با نفوذ به بغداد معادلات امنیتی دشمن را برهم زد، عملیات اخیر نیز در یکی از پیچیدهترین محیطهای دفاعی منطقه انجام شد؛ محیطی که با استقرار سامانههای پیشرفته دفاع هوایی، عبور از آن نیازمند مهارت، جسارت و آمادگی ویژه بود.
جعفری با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تأکید کرد که ارتش جمهوری اسلامی ایران با همه تجهیزات، امکانات و ظرفیتهای خود گوشبهفرمان فرمانده معظم کل قواست و هر زمان دفاع از کشور ایجاب کند، مأموریت خود را انجام خواهد داد. وی افزود اگرچه دشمن از جنگندههای نسل پنجم و تجهیزات پیشرفته برخوردار است، اما در میدان نبرد، تنها فناوری تعیینکننده نیست، بلکه اراده، ایمان، شجاعت و آمادگی نیروهاست که نتیجه نهایی را رقم میزند. معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش اضافه کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با توکل بر خداوند و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، آماده انجام هر مأموریتی هستند و در این مسیر، چه نتیجه عملیات به پیروزی منتهی شود و چه به شهادت، هر دو برای ملت ایران مایه افتخار خواهد بود.