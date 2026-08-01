وزیر خزانه‌داری آمریکا در جریان نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید به صورت کاملا بی‌ملاحظه طرح‌های واشنگتن برای خرید پنج تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن را که در فهرست کار‌های در دست اقدامش قرار داده بود، در معرض دید خبرنگاران قرار داد.

جوان آنلاین: تصویری که عکاس رویترز از کاغذ فهرست در دست اقدام اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گرفته در جریان بخشی از دیدار با روزنامه نگاران در نشست کمپ دیوید است.

به گزارش ایسنا، اگر واشنگتن این خرید را انجام دهد، نخستین مداخله آمریکا برای حمایت از ارزش ین ژاپن از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز تأیید نکرده است که چنین خریدی واقعاً انجام شده یا نه.

فایننشال تایمز هم بعدا گزارش داد که بانک فدرال رزرو نیویورک به نمایندگی از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، یورو فروخته تا ین بخرد.