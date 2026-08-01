کد خبر: 1371970
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پنتاگون رهبری گروه «کمک به اوکراین» را واگذار کرد

1 پنتاگون رهبری فرماندهی ناتو در آلمان که هماهنگ‌کننده کمک‌های نظامی به اوکراین است را واگذار می‌کند.

جوان آنلاین: این اقدام از سوی وزارت جنگ آمریکا جدیدترین نشانه از خروج گسترده‌تر آمریکا از پایگاه‌هایش در نزدیکترین متحدان اروپایی این کشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری پالتیکو، به گفته یک مقام آمریکایی، پس از اینکه پنتاگون رهبری فرماندهی ناتو به رهبری آمریکا در آلمان را واگذار کند، یکی دیگر از اعضای این ائتلاف نظامی در نهایت اداره گروه کمک‌های امنیتی به اوکراین را بر عهده خواهد گرفت؛ گروهی که از زمان آغاز حمله به اوکراین، نقش محوری در تجهیز و آموزش نیرو‌های اوکراینی داشته است. اما حذف رهبری ایالات متحده از یک برنامه محوری در اروپا، میزان فاصله گرفتن واشنگتن از شرکای اروپایی را تقویت می‌کند.

این اقدام به این معنی است که ایالات متحده دیگر به شکل‌دهی به ارتش آینده اوکراین کمکی نخواهد کرد.

همچنین این تصمیم از سوی واشگتن در پی مجموعه‌ای از تغییراتی است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این ائتلاف نظامی ایجاد کرده است.

پنتاگون تعداد افسران آمریکایی که فرماندهی را در اروپا اداره می‌کنند، کاهش داده و برخی از جابجایی‌هایی را هم لغو کرده است. مقامات پنتاگون در حال ارزیابی مجدد نیرو‌های مستقر در اروپا هستند و به کشور‌های متحد نیز هشدار می‌دهند که اگر هزینه‌های دفاعی خود را افزایش ندهند، کمکی دریافت نخواهند کرد.

یک مقام ناتو که خواست نامش فاش نشود، گفت: «به دست گرفتن فرماندهی توسط یک افسر اروپایی یا کانادایی نمونه دیگری از پذیرفتن مسئولیت بیشتر توسط متحدان خواهد بود.»

این منابع همچنین گفتند که انتقال رهبری از آمریکا به دیگر کشور‌های اروپایی متحد واشنگتن تا یک سال طول خواهد کشید و تاکید کردند که این امر مانع از انجام کار با اوکراین نخواهد شد. در حالی که ناتو رهبری این برنامه را بر عهده خواهد داشت، فرماندهی اروپایی ایالات متحده از طریق یک معاون آمریکایی در این امر مشارکت خواهد داشت.

این مقام ناتو گفت: «حمایت از اوکراین همچنان اولویت اصلی است.»

پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گروه کمک به اوکراین همیشه قرار بود موقتی باشد. این تلاش با هدف تغییر بار در داخل ناتو برای حمایت از کی‌یف و هماهنگ کردن منابع ایالات متحده مطابق با استراتژی دفاع ملی انجام می‌شود.»

گروه کمک امنیتی، مستقر در ویسبادن آلمان، نقش منحصر به فردی ایفا می‌کند. این گروه هم انتقال تجهیزات نظامی به اوکراین را هماهنگ می‌کند و هم بر آموزش و پشتیبانی لجستیکی برای ارتش اوکراین نظارت دارد.

این تغییر از الگوی آشنای واگذاری فرماندهی‌های ناتو به کشور‌های اروپایی توسط ایالات متحده پیروی می‌کند. دولت ترامپ در ماه فوریه اعلام کرد که برخی از افسران ارشد نظامی را از این قاره خارج خواهد کرد و بریتانیا کنترل مرکز فرماندهی مشترک ناتو در نورفولک، ویرجینیا را به دست خواهد گرفت.

ایتالیا فرماندهی مرکز فرماندهی مشترک در ناپل را بر عهده خواهد گرفت و آلمان و لهستان کنترل فرماندهی مشترک در برانسام، هلند را بر عهده خواهند گرفت. این فرماندهی که توسط یک ژنرال آلمانی اداره می‌شود، در نیرو‌های چندملیتی تخصص دارد.

از زمان این اطلاعیه‌ها، ایالات متحده بخشی از نیرو‌های چرخشی ارتش را از رومانی و لهستان خارج کرده است.

برچسب ها: پنتاگون ، اوکراین ، ناتو
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