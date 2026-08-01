جوان آنلاین: الکسی لیخاچف، مدیرعامل روساتم-شرکت هستهای دولتی روسیه امروز (شنبه) در بیانیهای اعلام کرد که دو پهپاد اوکراینی به یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت که در دریای سیاه در حال حرکت بود، اصابت کرده و آن را غرق کرد.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد: لیخاچف افزود که همه ۱۷ خدمه کشتی که محمولههایی مانند مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی را حمل میکرد از این حمله جان سالم به در بردند.
او گفت: «چنین حملهای را فقط میتوان دزدی دریایی و راهزنی دریایی توصیف کرد.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در حساب کاربری خود در ایکس درباره حمله به این کشتی روسی نوشت: «یک کشتی کانتینری روسی تحریمشده به نام یانینا که با پرچم روسیه حرکت میکرد و ظرفیتی بیش از ۱۰۰ هزار تن داشت مورد اصابت قرار گرفت. به لطف دقت نیروهای دفاعی ما، به قعر دریا فرستاده شد.»
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود علیه کشتیهایی که به گفته آنها به اقدامات جنگی طرف مقابل کمک میکنند را تشدید کردهاند.