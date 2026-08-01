اسپانیا خواستار نشست فوری اتحادیه اروپا شد/ انتقاد سانچز از واکنش اروپا به بحران سئوتا

نخست‌وزیر اسپانیا پس از ورود ده‌ها هزار مهاجر از مراکش به منطقه خودمختار سئوتا، از برخی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به دلیل درخواست برای تعلیق اسپانیا از حوزه شنگن به‌شدت انتقاد کرد و خواستار برگزاری فوری نشست وزیران کشور اتحادیه اروپا شد.

جوان آنلاین: از گاردین، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در پی بحران مهاجرتی در سئوتا اعلام کرد که واکنش برخی دولت‌های اروپایی به این رویداد «خودخواهانه، دوقطبی‌ساز و مغایر با قوانین اروپا و اصول همبستگی» بوده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، بیش از ۵۰ هزار نفر از مراکش وارد منطقه سئوتا شدند و دست‌کم ۶۷ نفر در جریان این تلاش جان باختند. بسیاری از مهاجران در دریا غرق شدند و برخی دیگر هنگام عبور از موج‌شکن مرزی زیر دست‌وپا ماندند.

اسپانیا اعلام کرد که تا عصر جمعه بیش از ۴۸ هزار نفر به‌صورت داوطلبانه به مراکش بازگشته‌اند، اما این موج مهاجرتی بحران سیاسی جدی برای دولت ایجاد کرده است.

در همین حال، ایتالیا اعلام کرد که ترتیبات شنگن خود با اسپانیا را به حالت تعلیق درمی‌آورد؛ اقدامی که با وجود مقررات ویژه شنگن برای سئوتا و ملیلیا، تنش میان دو کشور را افزایش داد.

آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، دولت سانچز را متهم کرد که با اجرای طرح قانونی‌سازی وضعیت بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو، به قاچاق انسان انگیزه داده است. این اظهارات با واکنش تند خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، روبه‌رو شد که آن را «پوپولیسم حزبی» توصیف کرد.

سانچز در نامه‌ای به اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، و مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، تاکید کرد که برخی دولت‌های عضو به‌جای همبستگی با اسپانیا، خواستار حذف موقت این کشور از حوزه شنگن شده‌اند.

وی نوشت: «چنین رویکردی که بر پایه پیش‌داوری، اخبار جعلی، ناآگاهی یا منافع سیاسی شکل گرفته، برخلاف حقوق اروپا، حقوق بشردوستانه و اصول همبستگی میان اعضای اتحادیه است.»

نخست‌وزیر اسپانیا همچنین با اشاره‌ای مستقیم به ایتالیا اعلام کرد که بر اساس داده‌های فرانتکس، مرز‌های خارجی اسپانیا از کمترین میزان نفوذپذیری در اتحادیه اروپا برخوردار است و تعداد ورود‌های غیرقانونی به این کشور در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ حدود نصف ایتالیا بوده است.

وی از اتحادیه اروپا خواست هرچه سریع‌تر نشست ویدئویی وزیران کشور را برای بررسی بحران سئوتا برگزار کند.

قرار است مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز شنبه در قالب «تیم واکنش سیاسی به بحران» به ریاست ایرلند تشکیل جلسه دهند تا درباره پاسخ مشترک به این وضعیت تصمیم‌گیری کنند.

دولت اسپانیا اعلام کرده است که اوضاع در سئوتا آرام است، ورود مهاجران متوقف شده و روند بازگشت افراد به مراکش ادامه دارد. همچنین نیرو‌های پلیس و ارتش در منطقه تقویت شده‌اند و موانع جدیدی در مرز ساحلی طرخال نصب می‌شود.