تاسیسات آبی هفت ایالت آمریکا تحت حملات هک

جوان آنلاین: به نقل از انگجت، هفت شرکت تصفیه آب و فاضلاب از ۲۷ جولای ۲۰۲۶ تاکنون با حمله سایبری روبهرو شدهاند که این امر به اختلال در عملیات تامین آب منجر شده است.
به گزارش مهر، اف بی آی فاش کرده هکرها با هدف گیری و به خصوص برنامه PCLها به سیستمها نفوذ کردهاند. آنها از راه دور به دستگاههای متصل به اینترنت راه مییابند و در مرحله بعد IP آدرس و پسوردها را تغییر میدهند که همین امر اجازه نمیدهد واحدهای تصفیه آب بتوانند عملیات هایشان را رصد و کنترل کنند.
مقامات هم اکنون به شرکتهای آب و فاضلاب در آمریکا توصیه کردهاند از دروازههای ایمن و فایر والها برای حفاظت از سیستمها در مقابل خطرات مستقیم اینترنت استفاده کنند. آنها همچنین به شرکتهای مذکور توصیه کردهاند پسوردهای قدرتمندتری ایجاد و از فهرستهای کنترل دسترسی استفاده کنند تا ارتباطات مجاز بین سیستمها برقرار کنند.
اف بی آی نیز گزارشهایی از فقدان فشار آب و سیل به دلیل هک دریافت کرده است. این سازمان هشدار داده کاهش فشار سیستمهای آب ممکن است به جاری شدن آبهای تصفیه نشده به لولهها منجر شود که این امر به نوبه خود تاثیر بیشتری بر فعالیت شرکتهای قربانی داد.