\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0628\u06cc\u0644 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u0647\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.