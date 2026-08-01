جزئیات جدید از تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

منابع امنیتی گزارش دادند که در تجاوز اخیر به مقرهای سازمان حشدالشعبی عراق، جنگنده های عربستان مناطق جنوبی و جنگنده های آمریکایی مناطق شرقی و شمالی را هدف قرار داده اند.

جوان آنلاین: منابع امنیتی امروز جزئیات جدیدی از تجاوز مشترک آمریکا و عربستان به مقرهای سازمان حشدالشعبی عراق را منتشر و تاکید کردند که این عملیاتی تصادفی و خودسرانه نبوده بلکه از پیش برنامه ریزی و نقش ها بین ریاض و واشنگتن تقسیم شده بود.

این منابع خاطرنشان کردند: حملات علیه مقرهای حشدالشعبی در مناطق جنوبی توسط جنگنده های عربستان انجام شد و مقرهای موجود در شرق و شمال عراق توسط جنگنده های آمریکایی بمباران شدند.

منابع مذکور می گویند که این امر با روایت عراقی ها نیز تطابق دارد که می گویند جنگنده های آمریکایی و عربستانی حریم هوایی عراق را نقض کرده و به طور همزمان عملیات انجام دادند و منطقه الدیر در بصره، الصویره در واسط، بخش عون در کربلا بخش الدبس در کرکوک، بخش آمرلی در صلاح الدین، الحمدانیه در نینوا، اطراف مدائن در جنوب بغداد و پادگان ابومنتظر المحمداوی(اشرف سابق) در دیالی را هدف قرار گرفتند.