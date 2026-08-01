جنبش مجاهدین فلسطین: هر توافقی باید به توقف کامل حملات و رفع محاصره غزه منجر شود

جوان آنلاین: جنبش مجاهدین فلسطین اعلام کرد که تداوم کشتار فلسطینیان در نوار غزه و تخریب تأسیسات غیرنظامی از جمله مساجد، خانهها و مراکز درمانی، همزمان با گفتوگو درباره آتشبس، نشان دهنده اصرار اسرائیل بر ادامه جنگ نسلکشی و شانه خالی کردن از هرگونه تعهد است.
این جنبش افزود ادامه جنایتهای کشتار و تخریب، میانجیگران و جامعه جهانی را در برابر مسوولیتهایشان قرار میدهد و اتخاذ اقداماتی عملی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات و محاکمه آن به دلیل ارتکاب این جنایتها را ضروری میسازد.
جنبش مجاهدین فلسطین تاکید کرد هر توافقی که توقف کامل حملات به غزه، خروج نیروهای اشغالگر، رفع محاصره و امدادرسانی به ملت فلسطین را تضمین نکند، در تحقق اهداف خود ناتوان خواهد بود.
پیش از این هم جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به تداوم نقض آتش بس در نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل تاکید کرد: ورود به مرحله دوم آتش بس در گرو اجرای کامل مرحله اول از سوی این رژیم است و توقف تجاوزگری، کشتار و ترورهای این رژیم، شرط اساسی قبل از برداشتن هرگونه گام جدیدی است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: اشغالگران همچنان از طریق تشدید تنش و حملات در نوار غزه، توافق آتشبس را نقض میکنند و نقضهای مداوم آتش بس، این باور را تقویت میکند که راهحلهای پیشنهادی قادر به توقف جنگ و تجاوز نیست.
در این بیانیه آمده است: تشدید مداوم تنش، آزمونی درخصوص جدیت طرف های ذیربط برای وادار کردن اشغالگران به اجرای کامل مرحله اول آتش بس است.
روزنامه القدس العربی نیز روز ششم مرداد ۱۴۰۵ به نقل از یک منبع در جنبش حماس بدون ذکر نام نوشت: حماس و جنبشهای مقاومت انتقال به مرحله دوم توافق آتشبس را در گروی اجرای کامل مفاد مندرج در مرحله اول این توافق می دانند.
این منبع افزود: جنبش حماس طی دوره گذشته از میانجی گران خواسته تا با تمام ابزارها فشار بیاورند تا حملات به غزه که اخیرا توسط اشغالگران تشدید شده است، متوقف شود و همچنین رژیم اشغالگر به توقف ترورها و پایبندی به پروتکل انسانی مربوط به ورود کمکها به باریکه غزه ملزم شود.
«غازی حمد» عضو هیات مذاکره کننده حماس نیز پیشتر تاکید کرد که مساله خلع سلاح گروههای فلسطینی با خروج رژیم اسرائیل از غزه و بازسازی این منطقه، مرتبط است.
وی با بیان اینکه جنبش حماس به اهداف ملی خود در حفظ حقوق مردم فلسطین متعهد است، اظهار کرد که این مذاکرات دشوار و طاقتفرسا بود و ما تلاش کردیم به بهترین توافق ممکن برسیم.