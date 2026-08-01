مکرون خواستار تشدید کنترل‌ در مرز فرانسه و اسپانیا شد

جوان آنلاین: امانوئل مکرون (Emmanuel Macron)، رئیسجمهور فرانسه، از لوران نونز (Laurent Nuñez)، وزیر کشور، خواست تا در پی ورود گسترده مهاجران از مراکش به منطقه یئوتا (سبته/Ceuta) متعلق به اسپانیا، کنترل مرزهای مشترک میان فرانسه و اسپانیا تشدید شود.
به گفته نزدیکان مکرون، این تصمیم در پی تنشهای شدید مهاجرتی و ورود دهها هزار مهاجر به سئوتا در چند روز اخیر اتخاذ شده است.
مکرون همچنین اطمینان داد که فرانسه در صورت نیاز، آماده حمایت از مقامات اسپانیایی است. وی با اشاره به آژانس نظارت بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد: فرانسه آماده است تا هرگونه حمایت لازم را از مقامات اسپانیا، از جمله از طریق سازمان فرونتکس، بهعمل آورد.
سانچز هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را «حمله» خواند
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پدرو سانچز (Pedro Sánchez)، نخستوزیر اسپانیا، روز جمعه ورود گسترده مهاجران به سئوتا را یک «حمله» و «نقض تمامیت ارضی اسپانیا» توصیف کرد.
سانچز در جریان سفر خود به سئوتا، وعده داد که وضعیت «در کوتاهترین زمان ممکن» به حالت عادی بازگردد و تأکید کرد که دولت برای مقابله با این وضعیت که آن را یک اولویت فوری دانست، «از تمامی منابع دولتی» استفاده خواهد کرد.
رئیس دولت اسپانیا اعلام کرد که مادرید در حال تسریع روند رسیدگی به پروندههای مهاجران و همچنین سرعت بخشیدن به فرآیند بازگرداندن افرادی است که بهصورت غیرقانونی وارد خاک این کشور شدهاند. وی همچنین از برگزاری نشست اضطراری کمیسیون دولتی مربوط به پناهندگی جهت تسهیل روند اخراج مهاجران خبر داد.
به گفته پدرو سانچز، شبکههای قاچاق با سوءاستفاده از تصمیم اخیر دیوان عالی اسپانیا در مورد بازگرداندن مهاجران به مرز و انتشار اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی، موجب تسهیل این هجوم گسترده شدهاند.
نخستوزیر اسپانیا همچنین از استقرار قریبالوقوع شناورهای شناور در نزدیکی اسکله سئوتا برای ایجاد یک مانع فیزیکی و قابل رویت خبر داد و اعلام کرد که دولت در حال بررسی اصلاحات قانونی احتمالی برای افزایش اثربخشی فرآیندهای بازگرداندن مهاجران است.
مادرید همچنین در حال پیشبرد هماهنگیهای نزدیک با مقامات مراکش به منظور تسریع در روند بازگشت مهاجران و مبارزه با شبکههای قاچاق انسان است.
بر اساس اولین برآوردهای نیروهای امنیتی اسپانیا که روزنامه الپائیس منتشر کرده است، طی چند روز اخیر، بیش از ۴۰ هزار مهاجر از مراکش وارد سئوتا شدهاند که اوج این ورود در روز پنجشنبه رخ داده است. آمار اولیه از این بحران مهاجرتی، بیش از ۴۰ کشته را گزارش میکرد. تازهترین آمار از مرگ ۶۷ نفر حکایت دارد.
سئوتا و ملییا (به عربی: سبته و ملیلیه) در حدود ۴۰۰ کیلومتری شرق اسپانیا واقع شده اند و تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا در قاره آفریقا محسوب میشوند. این دو شهر خودمختار بهطور دورهای شاهد موجهای متوالی تلاش مهاجران برای ورود به اروپا هستند.