سناتورهای آمریکایی نگران از افزایش اختیارات اسرائیل در صنایع تسلیحاتی آمریکا

جوان آنلاین: لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه جنگ طلب آمریکایی که به تازگی از دنیا رفته است در سال ۲۰۲۳ با حمایت از انتقال سامانههای دفاع هوایی گنبد آهنین از ایالات متحده به اوکراین، تلاشی را برای محافظت از این کشور در برابر روسیه آغاز کرد اما او با مانعی روبرو شد: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی.
به گزارش ایسنا، نتانیاهو با استناد به مفاد یک توافقنامه تولید مشترک که به تلآویو حق تصمیم نهایی در مورد استفاده از این سیستم را میدهد، حتی اگر هزینه سامانههای موشکی مورد بحث توسط دولت ایالات متحده پرداخت شده باشد، این انتقال را وتو کرد.
اکنون، برخی قانونگذاران آمریکایی به دنبال گسترش این رابطه فراتر از دفاع موشکی هستند تا طیف وسیعی از حوزههای فناوری، از جمله سلاحهای زیستی، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و سیستمهای انرژی هدایتشده را در بر بگیرد.
این پیشنهاد که در طرح اختیارات دفاعی ۱.۱۵ تریلیون دلاری که هفته گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، گنجانده شده است از حمایت نتانیاهو، قانونگذاران آمریکایی طرفدار رژیم صهیونیستی در هر دو حزب و کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک)، یک گروه لابی قدرتمند صهیونیست برخوردار است اما این طرح مورد انتقاد دموکراتهای چپگرا و برخی از جمهوریخواهان راستگرا قرار گرفته است که در سنا در تلاشی هماهنگ برای متوقف کردن آن هستند.
کریس ون هولن، سناتور دموکرات در مصاحبهای گفت: این طرح با محدود کردن گزینههای ما، حاکمیت ما را به خطر میاندازد و به امنیت ملی ما آسیب میرساند. سیستمهای موشکی که میخواستیم [به اوکراین] منتقل کنیم، در جنوب غربی ایالات متحده مستقر بودند و هزینه آنها توسط مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت میشد، اما اسرائیل آن را وتو کرد.
به نوشته واشنگتن پست، بحث بر سر این طرح با سفر اخیر نتانیاهو به واشنگتن همزمان شد که در جریان آن تلاش کرد حمایت از جنگ علیه ایران را افزایش دهد، جنگی که به طور فزایندهای در بین مردم آمریکا منفور شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز هفته گذشته به واشنگتن سفر کرد. درخواستهای همزمان او برای حمایت آمریکا، دو متحد ایالات متحده را در رقابتی با حاصل جمع صفر برای برخورداری از منابع قرار داده است. زلنسکی به آکسیوس گفت که در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ترامپ به او گفته است که برآورده کردن درخواست اوکراین برای ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت دشوار خواهد بود، زیرا این مهمات در جنگ با ایران مصرف میشوند.
بنابر این گزارش، زلنسکی و نتانیاهو هفته گذشته در مراسم خاکسپاری گراهام با هم مشاجره لفظی شدیدی داشتند، هرچند هر ۲ طرف از اظهار نظر در مورد این مکالمه خودداری کردند.
بحث در کنگره بر سر طرح سیاست نظامی، جدیدترین نقطه بحرانی در این مورد است که آیا رژیم صهیونیستی باید باوجود نگرانیها در مورد رفتارش در غزه و رفتارش با فلسطینیها در آنجا و کرانه باختری، همچنان از حمایت قابل توجه ایالات متحده برخوردار باشد یا خیر.
با این حال، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از جمله سرسختترین حامیان رژیم صهیونیستی در کابینه ترامپ به واشنگتن پست گفت که از توانایی اسرائیل در وتوی صادرات سلاح به کشورهای ثالث نگران نیست.
او حتی از آن دفاع کرد و گفت: هر زمان که وارد تولید مشترک شوید، ما این محدودیتها را داریم. روبیو از ایده همکاری نزدیکتر بین دو صنعت نظامی تمجید کرد و گفت که «اگر ما در سیستم خود به موفقیتی دست یابیم یا آنها در سیستم خود به موفقیتی دست یابند، سود متقابلی وجود دارد.»
رزنامه آمریکایی ادامه داد: این بند یکی از مسائل متعددی است که سناتورهای آمریکایی هنگام بررسی طرح اختیارات دفاعی سالانه با آن دست و پنجه نرم میکنند. این طرح به دلیل تعیین مجموعهای از سیاستهای نظامی، از جمله افزایش حقوق سربازان و محدودیتهای هزینه، باید تصویب شود.
طرفداران اسرائیل این اقدام را ابزاری برای حفظ حمایت ایالات متحده از اسرائیل در صورتی میدانند که کنگره تصمیم به قطع کمک ۳.۸ میلیارد دلاری سالانه ایالات متحده به اسرائیل بگیرد که همواره موضوعی بحثبرانگیز درباره استفاده از پول مالیاتدهندگان آمریکایی بوده است.
اوایل ماه گذشته (میلادی) بیش از ۱۰۰ دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به پایان تمام کمکهای ایالات متحده به اسرائیل رأی دادند که نشاندهنده تغییر تاریخی در مخالفت این حزب با متحد دیرینه اشنگتن است. جاش پاول، یک مقام سابق وزارت امور خارجه که در دوران دولت جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا در اعتراض به جنگ غزه استعفا داد، گفت که این طرح دفاعی، تلاشها برای فاصله گرفتن واشنگتن از اسرائیل را با ترویج تولید دفاعی اسرائیل در ایالات متحده که میتواند مشاغل آمریکایی ایجاد کند و حمایت داخلی از چنین برنامههایی را تشدید کند، تضعیف میکند.
ون هولن گفت که نگران است، در صورت تصویب این طرح، توانایی اسرائیل در جلوگیری از انتقال سلاح به کشورهای ثالث، انواع بیشتری از سلاحهای آمریکایی را نیز شامل شود.
او همچنین ادعاهای اسرائیل مبنی بر اینکه انتقال گنبد آهنین به اوکراین خطر افتادن آن به دست ایران را به همراه داشته است، زیر سوال برد و خاطرنشان کرد که چنین نگرانیهایی مانع از انتقال باتریهای ارزشمند پاتریوت ایالات متحده به اوکراین نشده است. او گفت که «ما انواع فناوریهای حساس را به آنجا فرستادیم.»
این موضوع بحثبرانگیز یکی از نکات مهم بسیاری است که ممکن است مانع از تصویب نسخه خود از طرح سیاست نظامی معروف به قانون اختیارات دفاع ملی توسط سنا و به تعویق انداختن رأیگیری در مورد طرح مجلس نمایندگان تا اواخر پاییز شود.
پاول در این باره گفت: من انتظار دارم که این موضوع در طول تعطیلات ماه اوت و میاندورهها همچنان یک موضوع داغ باقی بماند.