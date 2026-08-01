شهادت هشت فلسطینی در غزه/شمار کلی شهدا به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر رسید

با تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر رسید.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در مدت ۲۴ ساعت گذشته ۸ نفر در این منطقه در حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۷۶ نفر دیگر مجروح شدند.

طبق این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تاکنون یک هزار و ۲۲۲ نفر شهید و ۴ هزار و ۵۳ نفر دیگر مجروح شدند. با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ نفر رسید.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز جمعه ( نهم مرداد) در بیانیه‌ای با اعلام اینکه این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی با مسئولیت‌پذیری و رویکردی مثبت با روند مذاکرات و پیشنهادهای میانجیگران برای تکمیل اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس برخورد کرده‌اند، تاکید کرد که اجرای مرحله دوم توافق، مشروط به پایبندی رژیم اشغالگر به اجرای تمامی بندهای مرحله اول است.

حماس در این بیانیه‌ تصریح کرد که موضع گروه‌های فلسطینی بر پایه اجماع ملی و با روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته و هدف از آن، حفاظت از ملت فلسطین، تأمین نیازهای انسانی و صیانت از حقوق ملی آنان است.

در ادامه این بیانیه آمده است که توقف کشتار و پایان تجاوزهای رژیم صهیونیستی، شرط اساسی و نخستین گام برای آغاز اجرای توافق و تدوین چارچوب و جدول زمانی موارد مورد توافق است. حماس تاکید کرد که اجرای مرحله دوم توافق مشروط به پایبندی رژیم صهیونیستی به تمامی بندهای مرحله نخست است.