آغاز خروج تدریجی آمریکایی ها از کردستان عراق

جوان آنلاین: خبرنگار العربیه گزارش داد که آمریکا در چارچوب طرح آرایش مجدد نیروهای خود و پایان حضور نظامی در عراق، به تدریج درحال خارج کردن نیروهایش از اقلیم کردستان است و گزارش ها نشان می دهد که کاروان های نظامی آمریکایی طی روزهای گذشته اربیل را ترک کرده و به سمت کشورهای همجوار رفته اند.

طبق این گزارش، خروج نیروهای آمریکایی در چند مرحله ی تدریجی و بر اساس یک جدول زمانی مشخص انجام می شود و اکنون انتقال تجهیزات و نیروها از پایگاه های آمریکایی در اقلیم کردستان عراق درحال انجام است اما وزارت دفاع آمریکا تا کنون هیچ گونه اظهار نظر رسمی درخصوص این تحرکات نداشته است.

در این راستا، المانیتور گزارش داد که آمریکا قبل از موعد نهایی که ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ماه) است، خروج نیروهای باقی مانده خود در عراق را آغاز کرده است و ارتش عملا سامانه پدافندی پاتریوت را از شهر اربیل برداشته است.

در این گزارش آمده است که این اقدام آمریکا درحالی است که منطقه شاهد تنش های امنیتی شدید است.

پیش از این «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق اظهار داشت: «محدود کردن سلاح‌ها به دولت فقط یک شعار نیست؛ ما اجرای این سیاست را آغاز کرده‌ایم و به آن ادامه خواهیم داد، به ویژه از آنجایی که ۳۰ سپتامبر مصادف با خروج کامل نیروهای ائتلاف خواهد بود.»

همزمان «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق گفت که به گروه‌های مسلح تا ۳۰ سپتامبر فرصت می‌دهد سلاح‌های خود را به دولت تحویل دهند و این تاریخ همزمان با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق است.

علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق پیش تر هم در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز گفته بود: در ماه سپتامبر آینده ماموریت رزمی ائتلاف بین المللی علیه داعش به پایان می رسد و نیروهای این ائتلاف به صورت نهایی عراق را ترک خواهند کرد.