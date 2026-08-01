آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با هشدار نسبت به تقویت پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو و تاکید بر نقش استفاده از سوخت‌های فسیلی در تشدید آن، خواستار توقف پروژه‌های جدید نفت، گاز و زغال سنگ شد.

جوان آنلاین: دبیرکل سازمان ملل متحد همزمان با تشدید پدیده «ال‌نینو» و به دنبال آن موج گرما، سیل و خشکسالی در سراسر جهان، خواستار توقف پروژه‌های جدید سوخت‌های فسیلی شد.

سازمان جهانی هواشناسی (WMO) در جدیدترین گزارش خود که دیروز جمعه منتشر شد، نیز هشدار داده است که یک پدیده جدید ال‌نینو در حال شدت یافتن است و در ماه‌های آینده الگوهای آب‌وهوایی جهانی را تحت تاثیر قرار داده و شرایط جوی شدیدی در سراسر کره زمین راه می‌اندازد.

نهاد یاد شده در گزارش خود اعلام کرده است که این پدیده آب‌وهوایی دوره‌ای، خطر موج گرما، خشکسالی و سیل را در سراسر جهان افزایش می‌دهد.

گزارش فوق در حالی منتشر می‌شود که کشورهای آفریقایی و اروپایی در حال مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده هستند و همزمان باران‌های موسمی در سراسر جنوب آسیا ویرانی‌های بسیاری به بار آورده است.

گوترش نیز در همین زمینه گفت: «ال نینو پشت در خانه ما نیست، داخل خانه است و گرما را افزایش می‌دهد. ال نینو در حال تقویت است و به سیاره‌ای که از قبل در آتش است، سوخت اضافه می‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل سپس از کشورها خواست به دلیل اثرات همزمان ال‌نینو با تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، اقدامات اقلیمی را افزایش دهند.

وی به ویژه به گسترش استفاده از سوخت‌های فسیلی به عنوان عامل اصلی تشدید بحران اشاره کرد و خواستار توقف فوری پروژه‌های جدید زغال سنگ، نفت و گاز شد.

سازمان جهانی هواشناسی پیش‌بینی کرده است که دمای هوا تقریبا در تمامی مناطق کره زمین خشک تر از سطح معمول خواهد بود و شدیدترین علائم گرمای هوا برای سراسر آفریقا، جنوب اروپا، شبه قاره هند، شرق آسیا و آمریکای جنوبی ادامه دارد.

سلست سائولو دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی در این خصوص گفت که اگرچه ال نینو به طور کامل تحت نظارت قرار دارد، اما هشدارهای اولیه باید به اقدامات عملی دولت‌ها و سازمان‌های بشردوستانه برای محافظت از جوامع آسیب‌پذیر تبدیل شود.

وی افزود: «پیش‌بینی‌ها به خودی خود از خطرات جلوگیری نمی‌کنند؛ انسان‌ها هستند که اینکار را انجام می‌دهند. تصمیم‌های امروز پیامدهایی که در آینده تجربه می‌کنیم را شکل می‌دهند.»

دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که ال نینوی امسال می‌تواند در نیمه دوم سال به اوج خود برسد و رکورد بی‌سابقه‌ای را ثبت کند، هرچند پیش‌بینی‌های انجام گرفته براساس مدل‌های کامپیوتری همچنان با عدم قطعیت همراه است.